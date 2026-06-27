Дорослі сини Брітні Спірс вперше разом з'явилися на подіумі під час Тижня моди в Парижі

Сини Брітні Спірс і Кевіна Федерлайна – 20-річний Шон Престон та 19-річний Джейден Федерлайн – вперше взяли участь у показі під час Паризького тижня моди.

Про їхній дебют повідомило видання Page Six.

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Сини Брітні Спірс взяли участь у показі Vetements Menswear сезону весна/літо 2027. Шон Престон вийшов на подіум у довгому чорному піджаку, чорній сорочці з краваткою та джинсах. Образ доповнило класичне взуття.

Водночас Джейден Федерлайн з'явився на публіці у світло-блакитних джинсах, білому білій майці і темно-коричневих лоферах. Цей look завершили шкіряний ремінь і ланцюжки на поясі.

Фото з події опублікували на інстаграм-сторінці Harper's BAZAAR Indonesia.

Які стосунки у Брітні Спірс із синами?

Після розлучення з Кевіном Федерлайном опіку над Шоном Престоном і Джейденом Джеймсом отримав батько. Хлопці здебільшого жили з ним і певний час майже не спілкувалися з матір'ю. Вони говорили, що не завжди розуміли поведінку Брітні та її публічні прояви.

Втім із часом, коли сини подорослішали, їхні стосунки з мамою почали поступово покращуватися.

У березні Спірс затримали за підозрою в керуванні авто у стані сп'яніння. Після цього вона добровільно звернулася до реабілітаційного центру.

За інформацією джерел, на це також вплинули її сини – вони нібито поговорили з нею і сказали, що хочуть підтримувати стосунки, але тільки якщо вона подбає про своє здоров'я. Спірс погодилася пройти лікування, щоб зберегти контакт із дітьми. Зараз, за словами інсайдерів, їй уже краще.