З жінкою так не можна, – Євгенія Емеральд вперше публічно відреагувала на скандал з Алхім

Блогерка Анна Алхім днями потрапила в черговий скандал. Цього разу її захейтили через реакцію на українські пісні. Водночас деякі публічні особистості стали на захист інфлюенсерки.

Так, колишня військова Євгенія Емеральд виступила проти булінгу Анни Алхім. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку її проєкту "З жінками так не можна".

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У своєму дописі Євгенія наголосила, що агресивні методи просування української мови є шкідливими.

Коли українці припинять нападати одне на одного? Агресивна поведінка та публічне цькування не сприятимуть переходу на українську. Тиск, приниження та публічний осуд – це шлях до розколу суспільства, а не до його єднання,

– зазначила жінка.



Євгенія Емеральд прокоментувала скандал з блогеркою Алхім / Скриншот з інстаграму

Така позиція викликала негативну реакцію серед користувачів соціальних мереж, після чого Емеральд змушена була пояснити свою заяву. Вона підкреслила, що не підтримувала безпосередньо Алхім, а виступила проти агресивних нападок та погроз на адресу блогерки через її мовний вибір.

Я особисто та люди з мого оточення спілкуємося та читаємо українською, але це має бути особистий вибір кожної людини. Не приписуйте мені підтримку проросійських наративів чи зрадницьких позицій – я ніколи не підтримувала й не підтримуватиму такого,

– пояснила Євгенія.



Євгенія Емеральд прокоментувала скандал з блогеркою Алхім / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про скандал з блогеркою Алхім

На хрестинах дітей Стасі Макєєвої Анна демонстративно закотила очі у відповідь на прохання ведучого заспівати пісню українською мовою. Таким був один з конкурсів. Відео інциденту швидко поширилось мережею та викликало хвилю обурення серед користувачів.

Однією з перших серед публічних осіб відреагувала Олена Мандзюк, яка закликала відписатися від Алхім та оприлюднила її проросійські висловлювання, зокрема щодо Путіна. Також до критики Анни Алхім та її позиції долучився ветеран Олександр Терен, активіст Олег Симороз та волонтер Сергій Стерненко.

У відповідь на звинувачення Анна Алхім спершу назвала хейт "нападом україномовних ботів" і наголосила, що "бути українцем – це не тільки розмовляти українською". Згодом вона підтвердила своє небажання переходити на українську мову, хоча запевнила, що вільно нею володіє і відповідає українською, якщо до неї звертаються цією мовою. Блогерка також заперечила звинувачення у проросійській позиції, стверджуючи, що допомагає українським військовим і донатить. Щодо своїх минулих висловлювань про Путіна, Алхім заявила, що вони були зроблені 6 років тому, а зараз вона "так само ненавидить його" і прагне завершення війни.

Крім того, слід зауважити, що попри свою обурливу реакцію, Анна все ж заспівала українську пісню під час конкурсу. Вона виконала трек Alena Omargalieva "Мужчина".