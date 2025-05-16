Скандал з Анною Алхім: СБУ розпочала перевірку, а поліція відкрила кримінальне провадження
- Проти Анни Алхім відкрито кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі після звернень Наталії Піпи до СБУ та Нацполіції.
- СБУ розпочала перевірку дій Анни Алхім, скерувавши інформацію експертам для досліджень.
Народна депутатка Наталія Піпа повідомила, що проти Анни Алхім відкрито кримінальне провадження. Раніше вона зверталась до СБУ та Нацполіції з проханням надати оцінку діям блогерки.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Наталії Піпи.
Всі деталі скандалу Одні критикують, інші заступаються: чому Алхім знову у центрі скандалу та хто до нього причетний
Поліція відкрила кримінальне провадження проти Анни Алхім (справжнє ім'я – Ганна Бурячківська) за статтею "Розпалювання національної ворожнечі".
Наталія Піпа повідомила, що й надалі слідкуватиме за ситуацією.
Додамо, раніше Наталія Піпа подала депутатське звернення до Національної поліції та СБУ з проханням надати правову оцінку діям одіозної блогерки. Після цього у її бік почали надходити погрози та дзвінки від невідомих номерів.
СБУ розпочала перевірку
У відповідь на запит Суспільного Служба безпеки України повідомила, що інформація про дії та висловлювання Анни Алхім скеровані експертам на проведення досліджень. За результатами перевірки ухвалять рішення щодо подальших дій.
Що цьому передувало
- Анну Алхім розкритикували після того, як у мережу потрапило відео, де вона закочує очі у відповідь на прохання заспівати українською.
- Блогерка Олена Мандзюк публічно засудила Алхім та нагадала про інші випадки, коли Анна втрапляла у скандали: заяви про Путіна, спілкування російською мовою, популяризація російського контенту – серіалів та музики.
- Обидві блогерки почали отримувати у свій бік погрози. Олена Мандзюк звернулась до правоохоронців, а Анна Алхім виїхала з України. Інші медійні персони теж висловлювали свою думку щодо скандалу. До СБУ, зокрема, звернувся ветеран Олександр Терен.
- Анна Алхім заявила, що пояснювала свою позицію і повідомила, що не буде просити вибачення. Вона запросила Олену Мандзюк на особисту зустріч в Україні. Олена натомість запропонувала Алхім долучитися до поїздки до військових на Курському напрямку. Вони запланували зустріч на 16 травня.