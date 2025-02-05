Скандал через пісні "Скрябіна": директорку лейблу судитимуть, а засновника оголосили в розшук
- Директорку лейблу Moon Records, Тетяну Корчемаху, судитимуть за шахрайство і підробку документів, пов'язаних з авторськими правами на пісні "Скрябіна".
- Засновника лейблу, Андрія Пасічника, оголошено в розшук.
- Експертиза підтвердила недоотримання доходу, але директорка лейблу вважається невинуватою, доки це не буде доведено в суді.
Директорку музичного лейбла, яка заволоділа 1,5 мільйонами гривень, судитимуть. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактами шахрайства і підробки документів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора. Джерела Суспільного уточнили, що мова йде про генеральну директорку лейблу Moon Records Тетяну Корчемаху.
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Слідство встановило, що після трагічної смерті Андрія Кузьменка, авторські права на його творчість перейшли до дружини – Світлани Бабійчук. Вона створила компанію ТОВ "Кузьма Скрябін", щоб управляти цими правами.
Компанія повинна була отримувати 70% від використання пісень артиста. Директорка лейблу, яка підписала угоду з дружиною Кузьменка, навмисне занижувала кількість прослуховувань на платформах. Окрім того, була використана іноземна компанія, з допомогою якої директорка лейблу та співзасновник начебто отримували незаконний прибуток.
Через це компанія ТОВ "Кузьма Скрябін" недоотримала близько 1,5 мільйони гривень доходу. Це підтвердив висновок експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Засновника і продюсера музичного лейбла, Андрія Пасічника, який теж є фігурантом справи, оголосили у розшук. Досудове розслідування триває, а директорка лейблу вважається невинуватою у скоєнні злочину, доки це не буде доведено.
Коротко про скандал навколо пісень "Скрябіна"
- 4 роки тому матір Андрія Кузьменка звинуватила продюсера Moon Records у розкраданні авторських прав на пісні Кузьми. Ольга Кузьменко повідомила, що відкрите кримінальне провадження.
- У грудні 2024 року Нацполіція повідомила про підозру директорці музичного лейбла у шахрайстві на 1,5 мільйона гривень.
- Згодом продюсер лейблу Moon Records Андрій Пасічник відкинув звинувачення та заявив, що насправді вдова співака повинна повернути йому 2,8 мільйона гривень. За його словами, лейбл підписав угоду з гуртом "Скрябін" ще у 2013 році та видав аванс. Пасічник стверджує, що Бабійчук нібито погодилась надалі виплачувати ці кошти, але у 2018 році перестала виконувати умови договору.