Скандал на Євробаченні-2026: що насправді сталося під час виступу Ізраїлю

Перший півфінал Євробачення-2026 не обійшовся без інцидентів. Участь Ізраїлю викликала обурення не тільки в мовників, але й у багатьох глядачів.

Кількох з них довелося вивести з арени через порушення порядку. Про це йдеться офіційній заяві EBU та австрійського мовника ORF. Спільну позицію опублікували в The Journal.

В Європейській мовній спілці розповіли, що під час першого півфіналу Євробачення-2026 своїх фаворитів підтримували близько 10 тисяч глядачів, і кожного артиста зустрічали з ентузіазмом.

Це було чутно під час трансляції, адже ORF (австрійський мовник) транслює аудіосигнал з мікрофонів у залі наживо – як до, так і після виступу. Однак перед номером Ізраїлю стався інцидент.

Один із глядачів, який перебував поблизу мікрофона, голосно висловив свою позицію на початку виступу ізраїльського артиста, а також під час самого номера, і це було чутно у прямому ефірі,

– повідомили в заяві.

Працівники служби безпеки вивели цього глядача з зали, оскільки він продовжував заважати іншим спостерігати за виступом. Також у заяві йдеться, що з арени вивели ще трьох глядачів за порушення порядку.

Яким був виступ Ізраїлю?

Ізраїль на Євробаченні-2026 представляв співак Ноам Беттан. Він виступив у чорному шкіряному костюмі та презентував пісню Michelle. Це композиція про токсичні стосунки, що лунає трьома мовами – французькою, англійською та івритом.

"Я не дозволив освистуванню мене турбувати, я зосередився на ізраїльських прапорах", – так співак відреагував на вигуки в залі.

Нагадаємо, що деякі країни бойкотують Євробачення через те, що до конкурсу допустили Ізраїль. Іспанія, Ірландія, Словенія, Ісландія та Нідерланди відмовилися брати участь.