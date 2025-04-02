"Путін – красунчик", романи з одруженими чоловіками та інше: найгучніші скандали з Анною Алхім

Останніми днями мережа гуде про особисте життя Анни Алхім – однієї з найскандальніших українських блогерок. Річ у тім, що вона розсекретила особистість одруженого бізнесмена, з яким мала роман. Цим чоловіком виявився Костянтин Валеулін – президент інвестиційно-промислової групи AES Group.

Однак це далеко не перший скандал, який розгорівся навколо Анни. Блогерка відома своїми неоднозначними висловлюваннями, толеруванням російської мови та російської музики й діями, які викликають обурення в українців. В які скандали потрапляла Алхім, дізнавайтеся у матеріалі Show 24.

До слова Інтригу розкрито: скандальна Алхім назвала ім'я одруженого бізнесмена, з яким мала роман

"Путін – красунчик"

Ще до початку повномасштабного вторгнення Анна Алхім потрапила до бази "Миротворець" за заперечення російської агресії, антиукраїнську пропаганду та участь в актах гуманітарної агресії Росії проти України.

У 2020 році Алхім ствердно відповіла на питання, чи Путін – красунчик, це викликало обурення в українців. Також блогерка додала, що вона "не знає нікого крутішого та впливовішого", ніж російський диктатор.

Анна Алхім про Путіна: дивіться відео онлайн

У 2024 році Анна Алхім розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, що її "заставляли" просити вибачення за свої слова. Однак блогерка цього не зробила, адже "не вважає за потрібне за це просити вибачення". За словами знаменитості, у неї "є чітка позиція щодо Путіна, зрозуміло, що він – г*ндон".

Водночас Алхім сказала, що Володимир Путін "нагинає весь світ". Вона не розуміє, чому досі ніхто не може зупинити війну Росії проти України.

Анна Алхім толерує російську мову та російську музику

Анна Алхім продовжує спілкуватися російською у публічному просторі. Блогерка вважає, що українська мова – класна, вона її знає, однак має доволі принципову позицію.

Я вважаю, що кожна людина, яка живе в Україні, має знати українську мову. Моя дитина знає українську мову, вона розмовляє українською мовою. Це обов'язково – знати українську мову, коли ти живеш в Україні. Але кожна людина має право розмовляти тією мовою, якою вона хоче,

– говорила Алхім в інтерв'ю Дьоміну.

Водночас блогерка не виключає, що може перейти на українську, якщо її не будуть заставляти.

В тому ж інтерв'ю Алхім заявила, що "половина українських пісень – повний шлак". На подкасті в Олександра Волошина вона сказала, що слухає російську музику на стрімінгових платформах, та зізналась – не знала, що цим спонсорує Росію. На думку Анни, є гарні українські пісні, а решта – "повна х*йня".

Анна Алхім на подкасті в Олександра Волошина / Скриншот з відео

Скандал через приліт по Дніпру

У травні 2023 року Анна Алхім поширила на свою величезну аудиторію інстаграм-сторіс, де розкрила номери двох лікарень у Дніпрі, в яких рятували українських захисників. Наступного дня росіяни влучили ракетою в поліклініку міста, тому у мережі блогерку назвали навідницею.

Згодом Алхім емоційно відреагувала на скандал. За її словами, цю інстаграм-сторіс опублікувала половина міста. Анна додала, що вона – одна із небагатьох блогерів, які заповнюють свою стрічку дописами про війну, зборами, волонтерять і допомагають з перших днів війни, а всім на це байдуже.

Анна Алхім відреагувала на скандал:

Скандальний ролик під російську музику

У 2024 році Анна Алхім потрапила у скандал через ролик, який зняла у Хмельницькому на фоні стендів з загиблими українськими військовими. Люди обурилися, адже на відео звучала російська музика.

"Я не дивилася на всі боки, коли його знімали, я вперше тут. І я не вважаю, що я якось образила пам'ять людей, які загинули. Ви, звісно, може думати, як вам дозволяє ваше мислення", – відреагувала блогерка на скандал.

Анна Алхім на фоні стендів з загиблими військовими: дивіться відео

Скандальна заява Алхім після обстрілу "Охматдиту"

Влітку 2024 року Алхім оскандалилась заявою після обстрілів українських міст та дитячої лікарні "Охматдит". Тоді скандальними висловлюваннями відзначилися й інші блогери, зокрема Олександр Волошин та Юля Верба.

Ваше "помстимося", "не пробачимо", "переможемо" – це все так за*бало вже просто, думаю, не одну мене. Багато з вас подумають: "Так, а що ти пропонуєш?" Я не воїн, я не політик, я не була на фронті, я не знаю, як ведеться війна, але я знаю точно, що ваше "не пробачимо", "переможемо", "не забудемо", це коли? Після того, як ви "нап*здите купу грошей? Коли вже нічого не залишиться від країни, не залишиться людей, не залишиться дітей, військових, нікого не залишиться, тоді ви "не пробачите"? Я спостерігаю за цим всім, у мене ах*й. Мені наскільки шкода нашу країну, наших людей,

– сказала Анна Алхім.

Заява Алхім після обстрілу "Охматдиту": дивіться відео онлайн

Порівняла хейтерів з хворими людьми

На подкасті у Василя Тимошенка, який вийшов в лютому цього року, Анна Алхім порівняла хейтерів з "хворими людьми". Скандальну заяву блогерка зробила, коли ділилась, що зіткнулася з великою кількістю хейту.

"Я стійка до стресу, хейту, але я стикнулась з людським цинізмом, який вийшов за межі. Є люди, в яких є аутизм чи хвороби. Приїжджаєш у дитячий будинок і вони поводяться неадекватно. Ти на них не ображаєшся, розумієш, що людина хвора. Я так ставлюсь до людей, які несуть х*йну в інтернеті", – заявила Анна.

Романи з одруженими чоловіками

Анна Алхім ніколи не приховувала, що крутить романи з одруженими чоловіками. Днями вона назвала ім'я одного із них – Костянтин Валеулін, через що у мережі розгорілося бурхливе обговорення. Він у шлюбі з жінкою, на ім'я Дар'я, з якою виховує доньку.

Анна Алхім та Костянтин Валеулін / Фото з інстаграму блогерки

На скандал вже відреагувала дружина Валеуліна. Дар'я довго думала, чи варто коментувати ситуацію, оскільки "ніколи не шукала дешевої популярності, хайпу чи співчуття".

"Я знаю, хто я. Я знаю, чого варта. І мені не потрібно виставляти свій біль напоказ. Але нещодавно чужа підлість і ущербність винесли напоказ історію, яка мала залишитись між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду. Я пишу зараз для того, щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає, що сила – не в криках і викриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе", – написала Дар'я.