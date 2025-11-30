Заручини MELOVIN, байдужість Полякової і Єфросиніної: 10 найгучніших скандалів листопада

Листопад став дуже насиченим місяцем для артистів шоубізнесу. Гучних подій було безліч, а новий скандал розгорявся у мережі чи не кожного тижня. Українці вкотре нагадували зіркам про важливість Дня пам'яті жертв голодоморів, а знаменитості то дивували своєю поведінкою, то влаштовували справжній бум у соцмережах.

24 Канал розповість про найгучніші події, що сталися цього місяця. Корупційні скандали, повернення Нацвідбору, звинувачення в плагіаті, – про все це й багато іншого читайте далі.

До слова Доведеться робити ринопластику, – PARFENIUK пригрозив зламати ніс дівчині

Зірки відмовились виступати на концертах "Кварталу 95"

Корупційний скандал навколо Тимура Міндіча зачепив і "Квартал 95", адже бізнесмен є одним зі співвласників студії. Команда гумористів відхрестилась від Міндіча, але коли в мережі з'явилися афіші новорічних концертів "Єдиного кварталу" з зірками, критики уникнути не вдалося.

Зірки почали масово відмовлятися від участі в заходах. Зокрема, хор "Гомін", Надя Дорофєєва, KOLA публічно заявили, що не виступатимуть на концертах "Кварталу". У відповідь команда студії прибрала імена артистів з афіші, щоб вони не переживали інформаційного тиску.

"Квартал 95" був, є і буде. Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами. 6 – 7 грудня ми чекаємо вас на наших концертах. Там ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається, та почути нашу позицію,

– додали в команді.

Тіна Кароль і "молода кров"

Тіна Кароль несподівано засвітилась у компанії блогерки Стасі Макєєвої. Річ у тім, що співачка виступила на дні народженні мами інфлюенсерки. Тож після свята артистка записала зі Стасею та Олегом Машуковським кілька тіктоків.

Однак у соцмережах не всі зрозуміли такий крок Тіни Кароль. Їй нагадали про те, що Стася Макєєва кілька разів потрапляла в скандали й досі спілкується російською.

Тіна Кароль не відреагувала на хейт, але Стася Макєєва цього разу не змовчала. Вона нагадала про свою допомогу ЗСУ та повідомила, що тепер щопонеділка спілкуватиметься у блозі українською мовою.

Стася Макєєва відповіла на критику: відео

Корупційний скандал з GRISANA

Учасниця Нацвідбору-2025 та співачка GRISANA (Анастасія Грицун) потрапила у скандал через родинні зв'язки. У мережі з'явилась заява від аноніма, де стверджувалось, що батько артистки – хабарник і замовник убивств. Начебто саме йому оголосили про підозру у липні 2025 року.

Також Анастасія Грицун вказана як власниця готелю в Павлограді, який, за словами аноніма, дістався її родині через погрози.

Усе це поставило під запитання всю творчість GRISANA, адже тепер невідомо, на які кошти артистка розвиває кар'єру. Співачка заявила, що вся ця інформація "спотворена і перебільшена" й додала, що може нести відповідальність лише за свої дії.

GRISANA також заявила, що готель їй не належить. Але власницею як маєтку, так і торгової марки "GRISANA" вказана Грицун Анастасія Дмитрівна з однаковим місцем проживання. Наразі артистка припинила комунікації та знялась з премій, на які її цьогоріч номінували.

Коротка історія скандалу з GRISANA / Фото з соцмереж

Російське минуле Ангеліни Пичик

Ангеліну Пичик знають за відео в тіктоці, де вона запитує киян про історію знайомства з коханими або скільки коштів їм потрібно для комфортного життя. Та журналіст Юрій Смирнов нагадав, що Пичик раніше працювала на проросійських пропагандистських каналах NewsOne і "Наш". Їхній власник Євген Мураєв переховується у Китаї, його підозрюють в державній зраді.

Ця інформація спричинила скандал, адже вже чимало брендів замовили рекламу в Пичик, поставивши під ризик свою репутацію. Наприклад, маркетплейс Rozetka, який без зволікань припинив з нею співпрацю.

За кілька днів Ангеліна Пичик опублікувала відео, де підтвердила, що працювала на пропагандистських каналах, але не усвідомлювала масштабу інформаційної війни. Зараз вона змінила свою думку щодо багатьох речей. До того ж сама пережила 21 день окупації між Бучею і Бородянкою.

Блогерка сказала, що не висловлювала позицію раніше, бо розуміла, що її можуть не сприйняти, тож доводила це вчинками – знімала історії людей, які пережили окупацію, та бійців з пораненнями, збирала кошти на лікування пенсіонерам, допомагала військовим.

Пояснення Ангеліни Пичик: дивіться відео онлайн

MELOVIN заручився з військовим

23 листопада MELOVIN шокував новиною – він заручився з українським військовим Петром Злотею. Боєць освідчився артистові на Майдані, а MELOVIN відповів "так". За словами MELOVIN, він закохався з першого погляду.

Петро Злотя, як розповів співак, служить добровольцем від початку повномасштабного вторгнення, займався евакуацією військових, цивільних та домашніх тварин. Зараз є бойовим медиком.

У мережі відреагували по-різному: багато хто підтримав та привітав пару. А хтось обурився з приводу такій відкритості артиста. Іншим здалось недоречним робити освідчення на майдані Незалежності, де є фото полеглих Героїв України.

Скандал навколо PARFENIUK та плагіату

18 листопада Ілля Парфенюк здивував заявою про те, що його кліп "Врубай" видалили з YouTube через скаргу Papa Music. Лейбл звинуватив співака у плагіаті. PARFENIUK різко висловився про колег і звинуватив їх у брудній грі.

Через кілька днів співак записав відео, в якому вже сам звинуватив у плагіаті молодого артиста Vova Cigan. Як виявилося, він є підписантом лейблу Papa music. За кілька днів до скандалу Вова скаржився, що його новий кліп "Хованки" "зніс" PARFENIUK з незрозумілих причин.

Ти не чуєш, що це моя пісня? Чи тобі про це не сказали? Чи ти не знаєш, що так робити не можна? Тоді питання до твоєї команди: Papa Music, чому ви не навчили артиста, що займатися плагіатом – це погано?

– сказав Парфенюк у ролику.

PARFENIUK звернувся до Vova Cigan: дивіться відео онлайн

Ілля поскаржився, що після того, як конфлікт вийшов у публічний простір, йому почали масово писати боти. Та схоже, що зараз ситуація вирішилась. Адже і кліп "Хованки", і "Врубай" уже доступний на платформі.

Концерт у День пам'яті жертв голодоморів

У кожну четверту суботу листопада в Україні – День пам'яті жертв голодоморів. Ця дата нагадує про злочини радянської влади проти українського народу та вшановує пам'ять мільйонів померлих. У цей день Оля Цибульська виступила з концертом у місті Теплик Вінницької області.

Після заходу співачка зіштовхнулась з хейтом у свій бік. Згодом Цибульська вийшла на зв'язок і пояснила, що концерт розпочався з хвилини мовчання, а розважальну частину програми з виступу прибрали.

Співачка попросила поставитися з розумінням до її рішення через відключення світла, придбані квитки, постійні перенесення.

Оля Цибульська про концерт у пам'ятну дату: дивіться відео онлайн

Прикраси "П'ять колосків" від BEVZA

Український бренд BEVZA за кілька днів до Дня пам'яті жертв голодоморів представив набір ялинкових прикрас "П'ять колосків" – чотири золоті та один чорний, "обпалений". У бренді вказали, що колоски символізують силу землі, працю та світло у темні часи.

BEVZA зіштовхнулися з хвилею критики. Адже саме закон "про п'ять колосків", прийнятий у серпні 1932 року, призвів до Голодомору та згубив життя мільйонів українців. Користувачі у коментарях підкреслили: колосок – це не елемент естестики, а символ трагедії, голоду та смертей.

Символ з історичною травмою не можна перетворювати на "ялинкову прикрасу". Перетворити це на "сувенір для свят" = тривіалізація геноциду,

– підкреслила маркетологиня Софія Дудчак.

Світлана Бевза відреагувала на критику й нагадала, що команда створює колосок з 2018 року. Сенс сету прикрас – це, на її думку, пам'ять про кожного загиблого українця й шана ціні, яку ми платимо заради свята. Однак бренд все-таки прибрав з продажу прикраси.

Коротка історія скандалу з BEVZA / Фото з соцмереж

Байдужість до пісні, присвяченій загиблим воїнам

Фінал сезону "Ліги сміху" завершувався символічно - Іван Люленов наостанок співав різдвяну пісню "Віддаю". У ній є щемливі рядки: "Поверни тих, хто на небесах, янголами". Тим часом Маша Єфросиніна та Оля Полякова сміялися. Цей фрагмен з випуску почали поширювати у соцмережах і критикувати ведучу й співачку.

Поведінка Маші й Олі здивувала мережу: відео

Хтось також зауважив, що й деякі інші гумористи веселилися, поки хтось стримував сльози на очах. Пісню "Віддаю" Іван Люленов вперше заспівав для військових медиків на Запорізькому напрямку. У мережі припускають, що вона присвячена полеглим воїнам. Маша та Оля ніяк не відреагували на критику.

Перший скандал Нацвідбору

24 листопада нарешті оголосили список учасників Нацвідбору на Євробачення-2026. Згодом виявилося, що до лонглиста також мав потрапити MELOVIN – але наступного дня після дзвінка Джамали він відмовився від участі. Артист зняв свою кандидатуру через те, що перебуває у концертному турі. Виконавець підтримав KHAYAT і закликав дати дорогу молодим.

19-го мені дзвонить Джамала та вітає з тим, що я пройшов у лонглист. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру… – написав MELOVIN.

Щоправда, ця його фраза викликала чимало емоцій у користувачів Threads. Вона стала справжнім мемом: у соцмережі інші артисти й користувачі почали пародіювати допис MELOVIN. А хтось висловив нерозуміння: чому Джамала дзвонила всім, окрім нього/неї?

Як допис MELOVIN став мемом / Скриншоти з Threads

Додамо, що скандали були не тільки в українському шоубізнесі, але й за кордоном. Колишній суддя "Міс Всесвіт" звинуватив переможницю у шахрайстві.