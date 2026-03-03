Авторка хіта "Питання є – питань нема" здивувала сумою, яку за пів року заробила з цієї пісні
- Кліп на пісню "Питання є – питань немає" зібрав понад 25 мільйонів переглядів на YouTube, і Вікторія заробила на ньому близько 30 тисяч доларів від стримінгів.
- Пісня суттєво підвищила впізнаваність Victoria Niro, збільшивши кількість концертів артистки.
Кліп на трек "Питання є – питань немає" української виконавиці Victoria Niro за пів року зібрав понад 25 мільйонів переглядів на ютубі, принісши шалену популярність його авторці.
Вікторія вперше розкрила суму, яку заробила з цього хіта. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк.
Не пропустіть Христина Соловій здійснила мрію азовця, який пережив 3,5 роки російського полону
Пісня "Питання є – питань немає" вийшла в серпні 2025 року і здобула велику популярність серед слухачів.
На цій пісні я заробила десь 30 тисяч доларів, але це всі стримінгові платформи. 30 тисяч доларів – це як загальна сума. Відсоток стримінги забирають,
– поділилася Вікторія.
Артистка також зазначила, що хіт суттєво підвищив її впізнаваність. Разом зі зростанням популярності збільшилася і кількість виступів. Зокрема, Вікторію частіше почали запрошувати на корпоративи.
Скажу так, на цій пісні я заробила ще більше, бо було дуже багато корпоративів. Усі чекають саме на цю пісню,
– зазначила Victoria Niro.
Вартість приватного концерту співачки наразі становить шість тисяч доларів.
Інтерв'ю з Victoria Niro: дивіться відео онлайн
Хто така Victoria Niro?
- Співачка родом зі Львова. Її справжнє ім'я – Вікторія Слободська.
- Дівчині подобалося співати ще з дитинства, та професійно вокалом вона почала займатися в 13 років.
- Популярність Вікторії принесло виконання каверів на світові та українські треки. Зокрема, вона переспівала пісню гурту Linkin Park – Numb. Крім того, виконала композицію Дана Балана "Мені треба". Відео дійшло до самого виконавця, і він запросив її заспівати дуетом. Цей момент став для Вікторії поштовхом до розвитку співочої кар'єри.
- Окрім треку "Питання є – питань нема", популярність співачці принесли авторські пісні "Рожеві окуляри" та "Не знаю".
- Певний період Victoria Niro працювала з лейблом PAPA Music, однак згодом вирішила припинити співпрацю, адже формат роботи в межах лейблу їй не підійшов.