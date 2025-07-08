"Думали весь місяць": SLAVIA розсекретила ім'я сина

Співачка SLAVIA розсекретила, як назвала новонародженого сина. Вона також показала нові фото та відео з хлопчиком.

Кадрами з чоловіком та сином SLAVIA поділилась в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.

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SLAVIA розповіла, що назвала сина Левом. Вона опублікувала фото, на якому позує разом з чоловіком та дитиною. Також співачка поширила відео, де прогулюється та катається на гойдалці з хлопчиком.

Нам сьогодні 1 місяць. Офіційно зареєстрований громадянин України Лев Андрійович, в житті просто Лев. Тато хотів назвати Атлас, мама – Лев. Думали весь місяць. Провели опитування в родині. В результатів тато піддався,

– написала SLAVIA.

Підписникам співачки сподобалося ім'я, яке вона обрала для сина. Вони також пишуть теплі побажання Леву і сім'ї.

"Вітаю! Гарне ім'я".

"Тобі дуже пасує бути мамою".

"Вітаю! Хай росте здоровенький та щасливий!"

"Яке царське ім'я у вашого сина. Нехай йому і вам завжди щастить по житті. Родинного затишку і спокою. Зі святом я вас вітаю!"

"Щасливого дитинства під мирним небом".

"Вітаю! Головне – щасливий і здоровий малюк! Нехай щастить вашій чудовій сім'ї!"

Коротко про особисте життя SLAVIA