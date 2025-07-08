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Show24 Українські зірки "Думали весь місяць": SLAVIA розсекретила ім'я сина
8 липня, 19:12
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"Думали весь місяць": SLAVIA розсекретила ім'я сина

Марія Примич
Основні тези
  • Співачка SLAVIA назвала свого новонародженого сина Левом.
  • SLAVIA поділилася фотографіями та відео з чоловіком та сином в Instagram, отримавши теплі побажання від підписників.

Співачка SLAVIA розсекретила, як назвала новонародженого сина. Вона також показала нові фото та відео з хлопчиком.

Кадрами з чоловіком та сином SLAVIA поділилась в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24

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SLAVIA розповіла, що назвала сина Левом. Вона опублікувала фото, на якому позує разом з чоловіком та дитиною. Також співачка поширила відео, де прогулюється та катається на гойдалці з хлопчиком. 

Нам сьогодні 1 місяць. Офіційно зареєстрований громадянин України Лев Андрійович, в житті просто Лев. Тато хотів назвати Атлас, мама – Лев. Думали весь місяць. Провели опитування в родині. В результатів тато піддався, 
– написала SLAVIA.

Підписникам співачки сподобалося ім'я, яке вона обрала для сина. Вони також пишуть теплі побажання Леву і сім'ї. 

  • "Вітаю! Гарне ім'я".
  • "Тобі дуже пасує бути мамою".
  • "Вітаю! Хай росте здоровенький та щасливий!"
  • "Яке царське ім'я у вашого сина. Нехай йому і вам завжди щастить по житті. Родинного затишку і спокою. Зі святом я вас вітаю!"
  • "Щасливого дитинства під мирним небом".
  • "Вітаю! Головне – щасливий і здоровий малюк! Нехай щастить вашій чудовій сім'ї!"

Коротко про особисте життя SLAVIA

  • Наприкінці травня SLAVIA повідомила, що заручилась зі своїм обранцем, бізнесменом Андрієм Павлюком. Чоловік освідчився коханій через застосунок Дія у свій день народження. 

  • 7 червня закохані одружилися, а 8 червня SLAVIA вперше стала мамою. Співачка народила сина у Житомирському обласному перинатальному центрі. Павлюк був присутній на пологах. 