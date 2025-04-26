Убивство чи самогубство: що відомо про смерть Володимира Івасюка, тіло якого знайшли у лісі
- Тіло композитора Володимира Івасюка було знайдено у 1979 році в Брюховицькому лісі, і спочатку його смерть вважали самогубством.
- Сучасні розслідування, зокрема у 2014 і 2019 роках, вказують на можливість умисного вбивства, зокрема через наявність неспростовних доказів причетності радянських спецслужб.
- Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз виявила, що Івасюк не міг фізично вчинити самогубство, а повторне слідство встановило, що його повісили вже мертвого.
Володимир Івасюк – геніальний композитор, з-під пера якого вийшли у світ чимало легендарних пісень, як от: "Червона рута", "Пісня буде поміж нас", "Водограй" тощо. Його життя обірвалось надто рано, а тема смерті досі залишається загадкою.
Відомо, що Івасюк здобув популярність не тільки на теренах України, а й за кордоном. Він розповідав родичам і друзям, що за ним стежить КДБ. Володимир з дивних причин не отримував премій та нагород, а за декілька місяців до смерті композитор начебто передчував, що станеться дещо погане й відверто про це говорив, пише Show24.
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Зникнення та смерть Володимира Івасюка
24 квітня 1979 року Володимир відповів на дзвінок, зібрався і пішов до консерваторії, щоб розв'язати особисті питання, які були пов'язані з відвідуваністю. За деякими свідченнями студентів, композитор потім нібито сів у "Москвич" і більше не повернувся додому.
Рідні забили на сполох, але, за їхніми словами, тоді Івасюка не надто спішили шукати й навіть відмовили у розміщенні оголошення про зникнення на телебаченні.
Майже через місяць після зникнення, 18 травня, тіло Володимира Івасюка було знайдено на території військової частини в Брюховицькому лісі. Композитор був повішений на паску від власного плаща. Тоді слідство стверджувало, що виконавець покінчив життя самогубством через те, що не оговтався після лікування у психіатричній лікарні, однак рідні звинувачували у трагедії КДБ.
Похорон Володимира Івасюка
З невідомих причин у газетах заборонили друкувати некрологи про композитора, а студентам і працівникам деяких підприємств також заборонили приходити на похорон Івасюка.
Та попри заборону, попрощатись з виконавцем прийшло декілька тисяч людей. Дорога до Личаківського кладовища була встелена живими квітами, а політики боялись, що похорон переросте у бунт.
Така непокора радянській владі не минулась. Декого звільнили з роботи, когось посадили за ґрати, а на цвинтарі працівники КДБ стежили, хто приходив на могилу композитора й записували імена.
Справу щодо смерті Івасюка закрили через місяць, й лише у 2009 році було поновлено розслідування.
Які версії висуває сучасне розслідування
Здавалось, що раз справу заново почали вивчати та розслідувати, то і результат буде іншим, ніж у радянського слідства. Але чомусь справу знову закрили, а матеріали відправили до архіву.
У 2014 році Львівська прокуратура проводила досудове розслідування за фактом вчинення умисного вбивства Володимира Івасюка групою осіб. А через п'ять років Київський науково-дослідний інститут судових експертиз провів чотири експерименти, на яких було встановлено, що у випадку самогубства на одязі та тілі Івасюка мали б залишитись сліди від дерева, однак тоді цього не було виявлено.
У 2021 році Микола Голомша, який працював першим заступником генерального прокурора у 2014 році, заявив, що: Володимир Івасюк не був самогубцею.
Навіть фальсифікація доказів лікування (Івасюка у психіатричній клініці – 24 Канал) була досить похабною. Симптоматика була одна, ліки ж інші,
– розповів він.
Також варто зазначити, що у композитора було понівечене обличчя, поламані пальці, відірвані ґудзики на куртці.
Голомша наголосив, що повторне слідство встановило справжні обставини смерті композитора: "Його повісили мертвого".
Нагадаємо, що у 2015 році у Львівській прокуратурі заявили, що мають неспростовні докази причетності до вбивства композитора радянських спецслужб. А у 2019 – стало відомо, що експертиза обставин загибелі Володимира Івасюка довела, що той просто фізично не міг скоїти самогубство.
Попри все це, тема смерті видатного композитора досі не вичерпала себе, адже, якщо це було умисне убивство – то немає імен винних, які скоїли таке з Івасюком. А якщо ж самогубство – то якими були мотиви виконавця до такого вчинку.
Та все ж пам'ять про Володимира Івасюка продовжує жити, а його пісні залишаються незмінним джерелом натхнення для сучасних артистів.
Варто пригадати сім легендарних пісень Івасюка, які досі продовжують бути популярними.