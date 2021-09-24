Через багато років після події в незалежній вже Україні правоохоронці вирішили розпочати повторне розслідування обставин загибелі автора "Червоної рути". І його висновки виявилися протилежні радянським.
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Івасюк не міг скоїти самогубство
Загадкові обставини смерті відомого українського композитора Володимира Івасюка (автора "Червоної рути", "Водограю", "Я піду в далекі гори" та ще доброї сотні чудових пісень) вже понад 40 років не вдається цілком висвітлити.
- 18 травня 1979 року його знайшли повішеним у лісі біля Львова.
- У композитора було понівечене обличчя, поламані пальці, відірвані ґудзики на куртці.
- А проте радянське слідство одразу постановило, що Івасюк "повісився через психічні розлади".
Такі висновки викликали сумнів і тоді, викликають і зараз. Розслідування обставин смерті композитора поновили, і ось що з'ясували: Володимир Івасюк не був самогубцею.
Про це заявив 23 вересня у телеефірі Микола Голомша, який працював першим заступником генерального прокурора у 2014 році. За його словами, у цій давній справі виявили чимало підтасовок.
Навіть фальсифікація доказів лікування (Івасюка у психіатричній клініці – 24 канал) була досить похабною. Симптоматика була одна, ліки ж інші,
– розповів прокурор.
І наголосив, що повторне слідство встановило справжні обставини смерті композитора: "Його повісили мертвим".
Що раніше писали про нові обставини у справі про загибель Івасюка
- У 2015 році у Львівській прокуратурі заявили, що мають неспростовні докази причетності до вбивства композитора радянських спецслужб.
- У 2019 році стало відомо, що експертиза обставин загибелі Володимира Івасюка довела, що той просто фізично не міг скоїти самогубство.