Через много лет после события в независимой уже Украине правоохранители решили начать повторное расследование обстоятельств гибели автора "Червоной руты". И его выводы оказались противоположны советским.
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Ивасюк не мог совершить самоубийство
Загадочные обстоятельства смерти известного украинского композитора Владимира Ивасюка (автора "Червоной руты", "Водограя", "Я пойду в далекие горы" и еще доброй сотни замечательных песен) уже более 40 лет не удается полностью осветить.
- 18 мая 1979 его нашли повешенным в лесу возле Львова.
- У композитора было изуродовано лицо, поломаны пальцы, оторваны пуговицы на куртке.
- Тем не менее советское следствие сразу постановило, что Ивасюк "повесился из-за психических расстройств".
Такие выводы вызывали сомнение и тогда, вызывают и сейчас. Расследование обстоятельств смерти композитора восстановили, и вот что выяснили: Владимир Ивасюк не был самоубийцей.
Об этом заявил 23 сентября во телеэфире Николай Голомша, который работал первым заместителем генерального прокурора в 2014 году. По его словам, в этом давнем деле обнаружили немало подтасовок.
Даже фальсификация доказательств лечения (Ивасюка в психиатрической клинике – 24 канал) была достаточно похабной. Симптоматика была одна, лекарства же другие,
– рассказал прокурор.
И подчеркнул, что повторное следствие установило истинные обстоятельства смерти композитора: "Его повесили мертвым".
Что ранее писали о новых обстоятельствах в деле о гибели Ивасюка
- В 2015 году в Львовской прокуратуре заявили, что нашли неопровержимые доказательства причастности к убийству композитора советских спецслужб.
- В 2019 году стало известно, что экспертиза обстоятельств гибели Владимира Ивасюка доказала, что тот просто физически не мог совершить самоубийство.