Відомо, що Івасюк здобув популярність не тільки на теренах України, а й за кордоном. Він розповідав родичам і друзям, що за ним стежить КДБ. Володимир з дивних причин не отримував премій та нагород, а за декілька місяців до смерті композитор начебто передчував, що станеться дещо погане й відверто про це говорив, пише Show24.

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Зникнення та смерть Володимира Івасюка

24 квітня 1979 року Володимир відповів на дзвінок, зібрався і пішов до консерваторії, щоб розв'язати особисті питання, які були пов'язані з відвідуваністю. За деякими свідченнями студентів, композитор потім нібито сів у "Москвич" і більше не повернувся додому.

Рідні забили на сполох, але, за їхніми словами, тоді Івасюка не надто спішили шукати й навіть відмовили у розміщенні оголошення про зникнення на телебаченні.

Оголошення про зникнення Володимира Івасюка / Фото ivasyuk.org.ua

Майже через місяць після зникнення, 18 травня, тіло Володимира Івасюка було знайдено на території військової частини в Брюховицькому лісі. Композитор був повішений на паску від власного плаща. Тоді слідство стверджувало, що виконавець покінчив життя самогубством через те, що не оговтався після лікування у психіатричній лікарні, однак рідні звинувачували у трагедії КДБ.

Версія слідства щодо смерті Івасюка / Фото Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка

Похорон Володимира Івасюка

З невідомих причин у газетах заборонили друкувати некрологи про композитора, а студентам і працівникам деяких підприємств також заборонили приходити на похорон Івасюка.

Та попри заборону, попрощатись з виконавцем прийшло декілька тисяч людей. Дорога до Личаківського кладовища була встелена живими квітами, а політики боялись, що похорон переросте у бунт.

Похорон Володимира Івасюка / Фото Любомира Криси

Похорон Володимира Івасюка / Фото Любомира Криси

Така непокора радянській владі не минулась. Декого звільнили з роботи, когось посадили за ґрати, а на цвинтарі працівники КДБ стежили, хто приходив на могилу композитора й записували імена.

Справу щодо смерті Івасюка закрили через місяць, й лише у 2009 році було поновлено розслідування.

Які версії висуває сучасне розслідування

Здавалось, що раз справу заново почали вивчати та розслідувати, то і результат буде іншим, ніж у радянського слідства. Але чомусь справу знову закрили, а матеріали відправили до архіву.

У 2014 році Львівська прокуратура проводила досудове розслідування за фактом вчинення умисного вбивства Володимира Івасюка групою осіб. А через п'ять років Київський науково-дослідний інститут судових експертиз провів чотири експерименти, на яких було встановлено, що у випадку самогубства на одязі та тілі Івасюка мали б залишитись сліди від дерева, однак тоді цього не було виявлено.

У 2021 році Микола Голомша, який працював першим заступником генерального прокурора у 2014 році, заявив, що: Володимир Івасюк не був самогубцею.

Навіть фальсифікація доказів лікування (Івасюка у психіатричній клініці – 24 Канал) була досить похабною. Симптоматика була одна, ліки ж інші,

– розповів він.

Також варто зазначити, що у композитора було понівечене обличчя, поламані пальці, відірвані ґудзики на куртці.

Голомша наголосив, що повторне слідство встановило справжні обставини смерті композитора: "Його повісили мертвого".

Місце, де знайшли тіло Володимира Івасюка / Фото Брюховичі Blog

Нагадаємо, що у 2015 році у Львівській прокуратурі заявили, що мають неспростовні докази причетності до вбивства композитора радянських спецслужб. А у 2019 – стало відомо, що експертиза обставин загибелі Володимира Івасюка довела, що той просто фізично не міг скоїти самогубство.