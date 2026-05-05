Від емоційних заяв до повної тиші: що Софія Ротару говорила про війну в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість знаменитостей та публічних осіб вважали за необхідність висловитися щодо війни. Та якщо одні неодноразово її засуджували, збирали кошти для захисників, волонтерили, інші обмежувались більш лаконічними та стриманими заявами.

Софія Ротару у 2022 році постала у центрі уваги не просто як легенда української музики, а як публічна особа, від якої очікували чіткої позиції. Як реагувала артистка та що говорила про війну Росії з Україною – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Якої позиції дотримувалась Ротару після 2014 року?

Війна на сході України не стала поштовхом для зірок припинити зв'язки з Росією. Більшість дотримувалися так званої "аполітичної" позиції, а дехто продовжував їздити в країну-агресорку на заробітки.

Серед них була й Софія Ротару. Після 2014 та до 2022 року Софія Ротару не зробила жодної публічної заяви. Однак про її позицію відгукувалися інші.

У 2015 році Лідія Ротару (Хлябіч) в інтерв'ю "Бульвару Гордона" сказала, що її сестра підтримує Україну. Адже вони проживають тут, це їхня Батьківщина. Сама Лідія Михайлівна зазначила, що разом з сім'єю фінансово та матеріально допомагала захисникам.

Вона допомагала грошима. Я не питала її про це, але думаю, що допомагала,

– казала Лідія Ротару.



Софія та Лідія Ротару, 2025 рік, Маршинці / Фото з фейсбуку Лідії Ротару

У 2019 році тодішній концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. А інтерв'ю сестри він назвав підставним і брехливим.

"Софія Михайлівна абсолютно миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну. У неї є кого спонсорувати. У неї п'ять сестер і братів, у неї внуки, у неї діти. Внуків треба поставити на ноги, і їх вона спонсорує. Тому всі висловлювання про те, що вона спонсорувала війну – абсолютна брехня", – заявив тоді Сергій Лавров.

Додамо, що в грудні 2018 року Софія Ротару відмовилась від гастролей в Росії через воєнний стан в Україні. Та за словами концертного директора, насправді артистка побоялася провокацій.

Також Лавров зазначив, що Ротару виступає на російському фестивалі "Пісня року" абсолютно безплатно, тому звинувачувати її у "заробітках в Росії" – не можна. За подібні висловлювання він пригрозив судом.

Що говорила Софія Ротару про повномасштабну війну?

28 лютого 2022 року Софія Ротару заявила, що перебуває в Києві, молиться за українських захисників та мир в Україні. Вона зізналась, що пише цей текст (щоправда, російськомовний) з тремтячими руками.

Незалежність і свобода коштують дорого – це правда, але невже вони варті того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей і руйнували міста України? Ці факти розривають моє серце на шматки!

– написала Софія Михайлівна.

Для багатьох одного цього висловлювання виявилось недостатньо. У березні з коментарем вийшов її колишній концертний директор. Та важливо додати, що сам він сказав, що вже давно з Софією Михайлівною не спілкувався.

"Вона завжди була аполітичною, намагалася уникати розмов на ці теми. Вона – народна артистка СРСР і однаково добре ставилася до всіх колишніх союзних республік", – саме так Сергій Лавров пояснив її мовчання щодо війни.

Улітку того самого року Софія Ротару показала фото з Маршинців, де вона народилась. У свій день народження вона поділилась, що її рідне село – це місце сили. Артистка закликала долучитися до благодійного проєкту, до якого і сама долучалась від початку повномасштабної війни.

Я не звикла допомагати "на публіку", а просити про допомогу мені ще складніше. Але саме цього дня, разом із вашими теплими привітаннями та словами підтримки, хочу звернутися з проханням підтримати тих, кому зараз важко, хто справді потребує нашої допомоги. Давайте разом зробимо цю добру справу! Де б ми не знаходилися і якою б мовою не розмовляли…

– писала Ротару.



Софія Ротару в Маршинцях / Фото з інстаграму Софії Ротару

Відтоді Софія Ротару опублікувала лиш один допис – кадри зі своєї прогулянки Києвом у серпні 2025, коли їй виповнилося 78 років. Також важливо зазначити, що співачка часто реагувала на масовані обстріли Росією України. Вона публікувала лаконічні інстаграм-сторіз з фото міста, що постраждало.

За словами Ауріки Ротару, Софія Михайлівна проживає в Києві у своєму будинку. Наразі вона не виступає та не дає інтерв'ю. Ведучий Олексій Суханов пояснив це тим, що співачка зараз "не в тому стані".

"Я б хотів записати інтерв'ю з Софією Михайлівною. Вона відмовляється. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили", – казав Суханов.



Софія Ротару в Києві / Фото з інстаграму Софії Ротару

Днями продюсер Сергій Лавров знову дав коментар російським пропагандистським ЗМІ про артистку. Він заявив, що Софії Ротару досі надходять численні пропозиції про виступи. Але які б суми не озвучували, зірка відмовляється.

Нещодавно пропонували 200 тисяч євро за п'ять пісень, виступ у Дубаї, але вона відмовилася. Каже: "Поки тривають бойові дії, не час для концертів",

– сказав російський продюсер.

Яка справжня позиція Софії Ротару – залишається робити висновки самостійно. Співачка не стала розкидуватися коментарями, але й осторонь не залишилась. Однак Софія Михайлівна дає чіткі сигнали, – зокрема, вона досі залишається в Україні. Можливо, найближчим часом знаменитість таки наважиться на велике інтерв'ю.