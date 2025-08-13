Софія Ротару тривалий час трималася якомога далі від публічності: у мережі було складно знайти її нові фото. Але нещодавно ситуація змінилася.

Днями стало відомо, де співачка відзначила свій день народження – цю інформацію розсекретила її сестра. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Лідії Ротару.

Важливо У моїх стосунках аб'юзу не було, – дружина Темляка зробила публічну заяву на тлі скандалу

Так, 7 серпня Софії Ротару виповнилося 78 років. Вона святкувала у колі рідних у селі Маршинці на Буковині. На фото, опублікованому Лідією, Софія позує разом із сестрою та букетами. Вона була в білій сукні в горошок, а Лідія – у чорному вбранні. Їхні образи доповнили сонцезахисні окуляри.

Варто зазначити, що у 2022 році сама співачка називала Маршинці своїм "місцем сили". Тут вона народилася, виросла, пішла до школи та почала співати.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Софія Ротару підтримала Україну у соцмережах. Проте три роки вона не з'являлася на публіці. Нещодавно, уперше за цей час, 78-річна співачка показала нові кадри фотосесії у столиці.