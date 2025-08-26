Укр Рус
26 серпня, 14:33
У мережі показали нібито нове фото Софії Ротару: який вона має вигляд

Марія Примич
Основні тези
  • У мережі з'явилося нове фото Софії Ротару, опубліковане у фан-акаунті в інстаграмі, нібито зроблене 22 серпня 2025 року в Києві.
  • Співачка зображена у повсякденному образі, без макіяжу, у чорних окулярах.

Після початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару майже не виходить на зв'язок і не висловлюється щодо війни Росії проти України. Днями у мережі з'явилося нібито нове фото зі співачкою.

Його опублікували у фан-акаунті Ротару в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24

Ймовірно, шанувальник Софії Ротару попросив сфотографуватися зі співачкою. В описі зазначається, що світлина зроблена 22 серпня 2025 року, а в геолокації вказане місто Київ. Однак чи правда це – невідомо.

Ротару зображена у повсякденному вбранні й, схоже, без макіяжу. Вона доповнила свій образ чорними сонцезахисними окулярами та розпустила волосся. На фото співачка усміхається. 

Софія Ротару з шанувальником / Фото з фан-акаунту співачки

Чи виходила Софія Ротару на зв'язок останнім часом?