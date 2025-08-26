У мережі показали нібито нове фото Софії Ротару: який вона має вигляд
- У мережі з'явилося нове фото Софії Ротару, опубліковане у фан-акаунті в інстаграмі, нібито зроблене 22 серпня 2025 року в Києві.
- Співачка зображена у повсякденному образі, без макіяжу, у чорних окулярах.
Після початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару майже не виходить на зв'язок і не висловлюється щодо війни Росії проти України. Днями у мережі з'явилося нібито нове фото зі співачкою.
Його опублікували у фан-акаунті Ротару в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.
Читайте також Лідер гурту ТНМК припустив, чому Софія Ротару мовчить про війну: "Є свої нюанси"
Ймовірно, шанувальник Софії Ротару попросив сфотографуватися зі співачкою. В описі зазначається, що світлина зроблена 22 серпня 2025 року, а в геолокації вказане місто Київ. Однак чи правда це – невідомо.
Ротару зображена у повсякденному вбранні й, схоже, без макіяжу. Вона доповнила свій образ чорними сонцезахисними окулярами та розпустила волосся. На фото співачка усміхається.
Чи виходила Софія Ротару на зв'язок останнім часом?
Нагадаємо, 7 серпня Софія Ротару опублікувала кілька світлин з Києва. Співачка позувала на Андріївському узвозі та на скляному посту, звідки відкривається чудовий вигляд на Дніпро.
Згодом сестра Ротару поширила світлину зі співачкою, зроблену у її рідному селі Маршинці Чернівецької області. Артистка відсвяткувала там день народження – 7 серпня їй виповнилося 78 років.