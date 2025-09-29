Блогерка Софія Стужук прокоментувала підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Жінка стверджує, що не отримувала офіційного повідомлення і неочікувано дізналася про це із засобів масової інформації.

телеграм-канал Стужук. Блогерка опублікувала відеозвернення.

Софія Стужук стверджує, що вела діяльність як ФОП 3 групи, коли перебувала в Україні – йдеться про 2018-2022 роки. За словами блогерки, вона сплачувала всі податки у повному обсязі, а фіскальні органи претензій не мали.

На початку 2023 року мій ФОП був офіційно закритий, що неможливо без подачі всіх звітів і погашення всіх зобов'язань. З моменту виїзду з України весною 2022 року мої рахунки у Монобанку, ПриватБанку й інших банках були незаконно заблоковані. Мені було відмовлено в обслуговуванні – так само як і в Дії,

– сказала жінка.

Так, як додала Стужук, вона вже давно не може користуватися українською банківською системою. Блогерка зазначила, що також ніколи не отримувала претензій щодо несплати податків за час перебування за кордоном.

Я розцінюю ці публікації як політизовану атаку на мене і чергову спробу дискредитувати мене з боку зацікавлених осіб,

– заявила вона.

Що цьому передувало?