Пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Стужук. Блогерша опубликовала видеообращение.

София Стужук утверждает, что вела деятельность как ФЛП 3 группы, когда находилась в Украине – речь идет о 2018-2022 годах. По словам блогера, она платила все налоги в полном объеме, а фискальные органы претензий не имели.

В начале 2023 года мой ФЛП был официально закрыт, что невозможно без подачи всех отчетов и погашения всех обязательств. С момента выезда из Украины весной 2022 года мои счета в Монобанке, ПриватБанке и других банках были незаконно заблокированы. Мне было отказано в обслуживании – так же как и в Дії,

– сказала женщина.

Так, как добавила Стужук, она уже давно не может пользоваться украинской банковской системой. Блогер отметила, что также никогда не получала претензий по неуплате налогов за время пребывания за рубежом.

Я расцениваю эти публикации как политизированную атаку на меня и очередную попытку дискредитировать меня со стороны заинтересованных лиц,

– заявила она.

Что этому предшествовало?