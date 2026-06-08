Знаменита співачка вкотре підтримала українців у зворушливому відео
Лідерка гурту Within Temptation укотре підтримала Україну. Вона звернулась зі словами підтримки до українських шанувальників.
Шарон ден Адель записала послання до українців. Зворушливим відео поділилась киянка Ксенія на своїй сторінці в тредсі. Вона відвідала концерт гурту у Нюрнберзі.
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За лаштунками сцени солістка Within Temptation, тримаючи в руках український прапор, висловилась про війну та підтримала українських фанів.
Я знаю, що в Україні зараз дуже важко. Багато обстрілів. Особливо в Києві. І я вважаю, що ви перемагаєте. Доведімо це до кінця. Тримайтеся,
– поділилась співачка.
Шарон ден Адель звернулась до українців: відео
На знак подяки українці подарували Шарон ден Адель хустинку в синьо-жовтих кольорах. Для співачки це був приємний сюрприз.
Нагадаємо, днями гурт Within Temptation виступив на фестивалі Rock am Ring у Німеччині. Під час концерту солістці передали Дивіться також Прапор замайорів на концерті: лідерка Within Temptation підтримала Україну – і вона взяла й розгорнула його.
Світові зірки підтримують Україну: останні новини
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