Соломія Вітвіцька зізналася, чи планує виїжджати з Києва з місячним сином

Ведуча Соломія Вітвіцька розповіла, чи планує покидати Київ зі своїм місячним синочком Устимом. Вона також зізналася, що є складним у догляді за дитиною під час відключень світла.

У своєму інстаграмі ведуча вирішила відповісти на найпопулярніші запитання підписників. Соломія, яка буквально місяць тому народила первістка, зізналася, що для неї може бути складним у догляді за дитиною у такі важкі часи та як вона справляється.

Без світла можна прожити, навіть з маленькою дитиною, маючи зарядні станції, лампи на акумуляторах, проблем немає. Без води було б набагато гірше,

– каже Соломія.

Але головне, каже ведуча, щоб ми всі підтримували одне одного, була об’єднаність і згуртованість. Щодо планів виїжджати з Києва, Вітвіцька каже, що поки що залишатиметься у столиці.

Я поки залишаюся в Києві, думок виїжджати наразі немає. Побачимо, як далі розвиватимуться події, але зараз ми з Устимом тут, залишаємося вдома і віримо в ЗСУ, ППО і перемогу України,

– зазначила ведуча.



Вітвіцька залишається у Києві / скрин відео

Як відомо, у червні цього року Соломія Вітвіцька вийшла заміж за свого коханого, військовослужбовця Олексія Ситайла. Це другий шлюб для ведучої, її обранець також був раніше одружений та має дітей від попереднього шлюбу. Соломія та Олексій знали одне одного ще до повномасштабної війни, але майже не спілкувалися – лише іноді бачилися на святах у спільних друзів.



Соломія Вітвіцька з чоловіком та сином / Фото з інстаграму solomiyavitvitska

Після початку повномасштабної війни ведуча зайнялася волонтерством, тому Олексій час від часу звертався до неї по допомогу для свого підрозділу. Так вони почали більше спілкуватися, і згодом у них закрутився роман.

Ще на останніх місяцях вагітності Соломія Вітвіцька показала, як просувається ремонт у її новій квартирі. Ведуча мріяла повернутися з пологового вже у нову гарну оселю.