45-річна Соломія Вітвіцька оголосила про вагітність від коханого-військового

Телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стане мамою. Вона чекає на дитину від свого коханого – військового Олексія Ситайла.

Вітвіцька оголосила про вагітність в інстаграмі. Вона опублікувала зворушливе відео з помітно округлим животиком.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло зняли відео на мосту. Чоловік позує у військовій формі та триває у руках знімок УЗД, а телеведуча ніжно тримається за животик. Вона тривалий час приховувала вагітність.

В очікуванні нашого дива,

– йдеться в описі під відео.

У коментарях під дописом Соломію та Олексія привітали підписники та знаменитості, зокрема Наталка Карпа, Оля Цибульська, Христина Решетник, Юрій Горбунов, Анна Саліванчук та інші.

"Найкраща новина, яка тільки може бути! Солічка, плачу від щастя!"

"Яка класна новина, вітаю".

"Який кайф! Вітаю, це суперновина, будьте щасливі".

"Ура, яке це щастя! Вітаємо вас".

Соломію Вітвіцьку вітають з вагітністю / Скриншоти з інстаграму

