На тлі чергового скандалу через українські пісні: Соня Морозюк підтримала одіозну Алхім

Днями блогерка Анна Алхім потрапила у черговий скандал через зневагу до українського. Чимало відомих людей публічно висловились проти інфлюенсекри. Водночас її підтримала художниця Соня Морозюк.

Вона публічно висловилась про Анну та хейт в її сторону. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Соні Морозюк.

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Я знаю, що таке цькування. Добре знаю. І знаю, як ніхто не пише і не говорить про добрі якості або справи. Це ж не так цікаво. А ще знаю, яка ти людина. Людина з великої Л. Люблю,

– написала художниця в інстаграм-сторіс.

Також вона поширила спільне фото зі скандальною блогеркою.



Соня Морозюк підтримала Анну Алхім / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! Соня Морозюк сама нещодавно була в центрі уваги через свої зв'язки з Романом Гринкевичем, сином львівського бізнесмена, якого звинувачують у корупції. Попри заручини пари та плани на весілля, після арешту Гринкевича художниця скасувала шлюб. Також Морозюк спростовувала звинувачення в тому, що її кар'єра розвивалася завдяки фінансуванню нареченого, наголошуючи, що "створила себе сама".

Що відомо про скандал з Анною Алхім

Конфлікт розгорівся після того, як блогерка відвідала святкування хрещення сина блогерки Стасі Макєєвої. Під час одного з конкурсів ведучий запропонував Анні заспівати будь-яку пісню українською мовою. Реакція Алхім викликала хвилю обурення в мережі.

Проти інфлюенсерки публічно виступили кілька відомих особистостей. Зокрема, блогерка Олена Мандзюк гостро розкритикувала Алхім . Ветеран і активіст Олег Симороз, який до того ж назвав фанів Алхім "або ворогами, або тупими безпринципними людьми".

До критики Алхім приєднався й ветеран і учасник телешоу "Холостяк" Олександр Терен.