Була мета, щоб він заговорив, – відома співачка розповіла про сина, у якого інвалідність
- Співачка М'ята, відома як Юлія Загорська, виховує 17-річного сина Юрія з важкою формою інвалідності, який потребує постійного нагляду.
- Юрій навчається з профільними педагогами в інклюзивній школі.
Співачка М'ята виховує сина, у якого важка форма інвалідності. 17-річний Юрій потребує постійного нагляду, водночас батькам доводиться проходити випробовування ще й через бюрократію.
М'ята (справжнє ім'я – Юлія Загорська) поділилась новими деталями в інтерв'ю для "ТСН Гламур". Вона розповіла, що зараз син займається з викладачами в інклюзивній школі.
Артистка пояснила, що шкільна програма Юрію не підходить. Тому він займається з профільними педагогами.
Для мене була головна мета, щоб він заговорив, щоб він міг хоча б трішки орієнтуватися у просторі. Хоча з цим теж є складнощі, але ми працюємо над цим. Ну це пожиттєва така наша праця,
– поділилась М'ята.
Співачка раніше розповідала про те, що ходила в ТЦК замість сина. Зараз він стоїть на обліку. Але ймовірно, на цьому тяганина з документами не завершилась.
"Для мене це дуже дивно і трохи смішно. Тому що це дитина з першою групою інвалідності, підгрупою А. Він не може перебувати без нагляду дорослого. Коли йому виповниться 18 років, то мені знову доведеться йти в ТЦК", – зізналась М'ята.
М'ята зі старшим сином / Фото з інстаграму співачки
Раніше в інтерв'ю "Разом UA" співачка розповідала, що як мати дитини з інвалідністю вона ходить до психотерапевта, адже для неї це складна історія. М'ята зізнавалась, що її ледь не "діставали з того світу".
Що відомо про співачку М'яту?
- Юлія Загорська, більш відома як М'ята – українська співачка. Вона народилась у Києві, навчалась у музичній школі за класом бандури. Згодом вступила до музичного училища імені Глієра на клас естрадного вокалу.
- У 90-х М'ята була учасницею гурту "Слайдер/Символ". Також виступала на різних фестивалях і конкурсах. У 2009 році презентувала дебютний альбом.
- Зараз М'ята виховує двох синів – старшого Юрія та молодшого Матвія.