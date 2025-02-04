Самогубство доньки та підтримка дружини: спливли нові приголомшливі факти у справі Білоуса
- Андрій Білоус, викладач та керівник театру, звинувачений у сексуальних домаганнях, але заперечує всі звинувачення, заявляючи про організовану кампанію проти нього.
- Дружина режисера Ірина Білоус вважає звинувачення наклепом і підтримує чоловіка, тоді як колектив театру розділений щодо його провини.
- Поведінка Білоуса змінилася після самогубства його 13-річної доньки у 2023 році.
Колишня працівниця Молодого театру розкрила нові деталі щодо Андрія Білоуса, який зараз перебуває в центрі скандалу через звинувачення у сексуальних домаганнях. Зокрема, вона розповіла про самогубство 13-річної доньки викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого і пояснила, чому мовчить його дружина.
Також експрацівниця зізналася, чи відчувала на собі сексуальні домагання та розповіла про психологічний пресинг від режисера. Повідомляє 24 Канал з посиланням на TSN.ua.
До теми Вона не могла навіть кричати, – експрацівниця Молодого театру про домагання Білоуса на виставі
Так, колишня працівниця театру повідомила, що відчувала значний психологічний тиск на своєму робочому місці, проте особисто не зазнала сексуальних домагань.
Після роботи в цьому закладі у мене була серйозна депресія, яка пройшла тільки через вісім-дев'ять місяців. Треба розуміти, що це (Білоус – 24 Канал) диктатор, лідер, і чужа думка для нього не має ніякого значення. Найкращі співробітники для нього – це студенти, причому бажано аби на всіх посадах. Професійний, життєвий досвід для нього був абсолютно не важливий,
– зазначила жінка.
Вона пригадала, що поведінка Андрія Білоуса сильно змінилася після родинної трагедії 2023 року, коли його 13-річна донька вчинила самогубство.
Він дуже змінився після тої трагедії. Я навіть сама питала у колег в театрі, як мені з ним розмовляти щодо цього. Але мені дали пораду – удати, наче я нічого не знаю. Ця тема в театрі ніколи не підіймалася у колективі. Але він дійсно став агресивнішим після цього, і мені здавалося, що усю свою агресію він скидає на інших. При всьому цьому, я не можу назвати його поганою людиною, він трудоголік у повному значенні цього слова, він любить Театр і служить йому на 100 відсотків,
– поділилась колишня співробітниця Молодого театру.
Лада Білоус вчинила самогубство / Скриншот з інтернету
За її інформацією, дружина режисера, актриса Ірина Білоус, яка також працює в театрі, вважає звинувачення наклепом і повністю підтримує чоловіка.
Як мені відомо, вона вважає, що це все наклеп, тобто неправда, і повністю підтримує свого чоловіка, тому нічого і не коментує,
– додала вона.
Що відомо про справу Андрія Білоуса
- 23-річна Софія Сапожнік першою публічно звинуватила у неприпустимій поведінці Андрія Білоуса – викладача університету Карпенка-Карого та керівника Молодого театру. Згодом подібні заяви зробили й інші колишні студентки.
- КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на ситуацію – Білоуса відсторонили від викладацької діяльності до завершення розслідування. Крім того, в університеті розпочали службову перевірку.
- Сам Білоус заперечує всі звинувачення. "Проти мене ведеться організована кампанія з метою усунення з посади та отримання контролю над театром", – заявив він. За його словами, звинувачення базуються лише на медійному тиску, без юридичних доказів. Режисер подав заяву до поліції та наголошує, що має докази своєї невинуватості.
- Ситуація розділила колектив Молодого театру: 46 працівників підписали звернення до КМДА з вимогою усунути Білоуса з посади директора, тоді як 94 співробітники виступили на його підтримку.