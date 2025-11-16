Укр Рус
16 листопада, 15:50
2

Я не п*зд*ла мільйони, – співачка обурилася через використання її фото в матеріалах про корупцію

Софія Хомишин
Основні тези
  • Співачка Андріана обурена використанням її фото в матеріалах про корупційний скандал без дозволу.
  • Йдеться про скандал з Тимуром Міндічем.

У мережі не вщухають обговорення масштабного корупційного скандалу у сфері енергетики. Українська співачка Андріана несподівано заявила, що її фото використали у матеріалах про скандал без дозволу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці. 

Днями в ЗМІ з'явилася інформація про те, що фігурант плівок НАБУ Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі. Для ілюстрацій деякі видання робили колажі, і на частині з них опинилася співачка Андріана.

ЗМІ писали про виїзд Тимура Міндіча з України на віп-таксі / Скриншоти з мережі 

Сказати, що я зла й обурена – це не сказати нічого. Це фото – це скриншот, зроблений з відео, розлетівся по усіх інформаційних ресурсах. Яке я відношення маю до цієї ситуації? Хто вам дав дозвіл використовувати мої фото?
– обурилася співачка.

Вона додала, що пов'язана з транспортною компанією лише тим, що рік тому вони відвозили її на відпочинок у Буковель.

Номера автомобіля замазані. То що на цьому фото роблю я? Мене не можна було обрізати? Або замазати? Я жодним чином не причетна до цієї ситуації. Я не п*зд*ла мільйони,
– наголосила Андріана.

 

Що відомо про виїзд Тимура Міндіча з України? 

  • За даними журналістів, бізнесмен залишив територію України 10 листопада о 2:09 ночі.
  • У Державній прикордонній службі заявили, що він мав усі необхідні документи для перетину кордону під час воєнного стану, а правоохоронні органи не надсилали прикордонникам жодних вказівок щодо обмеження його виїзду.
  • Для поїздки Міндіч скористався послугами львівського сервісу преміумперевезень "ТаймЛюкс" та виїхав у напрямку Польщі на автомобілі Mercedes-Benz S 350.
  • У ЗМІ поширюється інформація про те, що високопосадовець зараз перебуває в Ізраїлі.