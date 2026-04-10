Співзасновник Dolce & Gabbana пішов з посади голови правління
- Стефано Габбана залишив посаду голови правління Dolce & Gabbana, але продовжує свою творчу діяльність у компанії.
- Альфонсо Дольче став новим головою правління, а компанія переживає труднощі на ринку через невизначеність, викликану війною в Ірані.
Стефано Габбана залишив посаду голови правління модного дому Dolce & Gabbana, який він заснував зі своїм тодішнім партнером, італійським модельєром Доменіко Дольче.
Про це повідомляє The Guardian.
Дивіться також Зендея вразила стильним образом на прем'єрі 3 сезону "Ейфорії"
У Dolce & Gabbana заявили, що Стефано Габбана подав заяву на відставку, яка набула чинності 1 січня, "в рамках природної еволюції його організаційної структури та управління".
Ці заяви про відставку жодним чином не впливають на творчу діяльність, яку Стефано Габбана здійснює від імені групи,
– додали у модному домі.
Альфонсо Дольче, брат Доменіко Дольче та нинішній генеральний директор, обійняв посаду голови правління у січня, інформує Bloomberg.
За словами інсайдерів, Стефано Габбана розглядає альтернативні варіанти для своєї частки у компанії, що становить близько 40%, яка вступає у новий раунд переговорів щодо боргів з кредиторами.
Dolce & Gabbana постраждав від спаду на ринку високоякісної моди, який посилився невизначеністю, спричиненою війною в Ірані. Близький схід – ключовий ринок для брендів класу люкс.
Що відомо про Dolce & Gabbana?
Стефано Габбан познайомився з Доменіко Дольче, коли вони працювали на дизайнера Джорджо Корреджарі.
Dolce & Gabbana вони заснували у 1985 році. Компанія швидко стала одним із найвідоміших модних брендів у світі завдяки своїй середземноморській естетиці.
Стефано та Доменіко розлучились понад 20 років тому, але залишились діловими партнерами.