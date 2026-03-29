Степану Гізі можуть присвоїти звання "Герой України": петиція набрала необхідні голоси

Петиція про присвоєння Степану Гізі звання "Герой України" набрала необхідних 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Петиція розміщена на сайті Президента України. Її авторкою є Папазова Галина Анатоліївна.

Не пропустіть "Момент, який розлучив кожного": діти Степана Гіги присвятили йому пісню

Степану Гізі хочуть присвоїти звання "Герой України" посмертно за "визначний, багаторічний внесок у збереження, розвиток і популяризацію української культури, за формування та утвердження української національної ідентичності".

Майже півстоліття творча діяльність Степана Петровича була спрямована на служіння українській пісні. Його музика зміцнювала національну свідомість, виховувала любов до рідної землі, української мови та народу,

– йдеться у петиції.

У документі зазначається, що у період, коли російськомовний культурний продукт домінував серед представників української естради, Степан Петрович "довів, що українською мовою можливо створювати популярні, конкурентні естрадні твори, які здобувають загальнонаціональне визнання та поширюються мільйонними копіями".

Зауважимо, раніше команда народного артиста України опублікувала в інстаграмі дописі, в якому наголосила, що не применшує подвигу українських військових і вдячна їм за захист країни, за свободу та за можливість працювати. Представники Гіги додали, що саме "завдяки їм звучить українська пісня".

Серед діячів культури та мистецтва, які мають звання "Герой України": Андрій Кузьменко, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Ада Роговцева, Ігор Поклад, Ніна Матвієнко, Юрій Рибчинський та інші.

Коли й чому помер Степан Гіга?