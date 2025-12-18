Не на Закарпатті: де жив Степан Гіга в останні роки
- Степан Гіга останні роки жив у передмісті Львова, в селі Конопниця, а не у самому Львові.
- Виконавець помер 12 грудня після кількох тижнів боротьби за життя, мав цукровий діабет і переніс термінову операцію.
Днями в останню путь у Львові провели народного артиста Степана Гігу. Артиста поховали на Личаківському кладовищі.
Водночас виявилося, що Степан Петрович не мешкав у самому місті. Де саме жив співак з родиною – пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сніданку з 1+1".
Не пропустіть Роблять піар на горі родини, – відомий артист "пройшовся" по зірках, які не попрощалися з Гігою
У коментарі ЖВЛ мер Львова Андрій Садовий розповів, що Степан Гіга за кілька років до смерті переїхав у передмістя Льова. Родина придбала житло в Конопниці, де артист провів свої останні роки.
Він усе своє життя мешкав не у Львові. Фактично останні роки. Родина купила помешкання в Конопниці. І він себе відчував львів'янином. Тобто Львів для нього уже став рідним. І він його полюбив. Я сам був враженим,
– зазначив міський голова.
"Життя відомих людей": дивіться відео онлайн
Як до цього Андрій Садовий зазначав у своєму телеграм-каналі, Степан Гіга заповів бути похованим саме у Львові, на Личаківському кладовищі.
Для довідки! Степан Гіга народився на Закарпатті, у селі Білки. Згодом він перебрався до Ужгорода, де здобув музичну освіту. Також відомо, що тривалий час артист жив у Івано-Франківську.
Що відомо про смерть Степана Гіги?
- Виконавець помер 12 грудня у реанімації Першого ТМО Львова після кількох тижнів боротьби за життя.
- Напередодні, 19 листопада, команда артиста повідомила про те, що Степану Петровичу провели термінову операцію у зв'язку з хворобою. Тоді ж стало відомо, що його найближчі концерти скасували.
- Пізніше в медіа з'явилася інформація про те, що артист впав у кому після серйозних післяопераційних ускладнень.
- Як відомо, у Степана Гіги був цукровий діабет. Цю інформацію підтвердив його колега Павло Зібров.
- Джерела 24 Каналу стверджують, що Степану Гізі ампутували ногу вище коліна, однак сама команда співака у коментарі 24 Каналу не підтвердила і не спростувала інформацію.