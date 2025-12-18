Не на Закарпатті: де жив Степан Гіга в останні роки

Днями в останню путь у Львові провели народного артиста Степана Гігу. Артиста поховали на Личаківському кладовищі.

Водночас виявилося, що Степан Петрович не мешкав у самому місті. Де саме жив співак з родиною – пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сніданку з 1+1".

У коментарі ЖВЛ мер Львова Андрій Садовий розповів, що Степан Гіга за кілька років до смерті переїхав у передмістя Льова. Родина придбала житло в Конопниці, де артист провів свої останні роки.

Він усе своє життя мешкав не у Львові. Фактично останні роки. Родина купила помешкання в Конопниці. І він себе відчував львів'янином. Тобто Львів для нього уже став рідним. І він його полюбив. Я сам був враженим,

– зазначив міський голова.

Як до цього Андрій Садовий зазначав у своєму телеграм-каналі, Степан Гіга заповів бути похованим саме у Львові, на Личаківському кладовищі.

Для довідки! Степан Гіга народився на Закарпатті, у селі Білки. Згодом він перебрався до Ужгорода, де здобув музичну освіту. Також відомо, що тривалий час артист жив у Івано-Франківську.

Що відомо про смерть Степана Гіги?