Степана Гігу посмертно нагородили особливою премією: як відреагувала родина

Український співак Степан Гіга посмертно отримав нагороду "Обличчя Незалежності 2026". Сім'я артиста щемливо відреагувала на відзнаку.

Рідні Степана Гіги опублікували заяву на сторінці в інстаграмі. Вони підкреслили, що тепер ім'я народного артиста назавжди закарбувалось серед тих, хто творив сучасну епоху.

Степана Гігу посмертно нагородили Всеукраїнською премією "Обличчя Незалежності". Урочиста церемонія відбулась 12 травня у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Народного артиста окремо вшанували під час заходу. У Львівській ОВА повідомили, що нагороду передали дружині виконавця – Світлані Дуді.

Для нашої родини ця відзнака є особливою честю та світлою пам'яттю про людину, яка жила сценою, творила для людей і залишила після себе неоціненну спадщину,

– поділилися близькі Степана Гіги.

Рідні артиста підкреслили, що голос Степана Гіги об'єднував мільйони українців. Пам'ять про нього назавжди залишиться у піснях.

Як вшановують пам'ять Степана Гіги?

28 березня у Палаці спорту пройшов концерт пам'яті Степана Гіги. Середд запрошених артистів було безліч українських зірок, які переспівували легендарні хіти артиста.

Також після смерті Степана Гіги створили петицію про надання співаку звання Героя України. У березні 2026 вона набрала 25 тисяч голосів.

Володимир Зеленський відреагував і нагадав, що звання Героя України – це найвищий ступінь відзнаки, що присвоюють за визначні вчинки або досягнення. Президент звернувся до прем'єр-міністерки Свириденко з проханням опрацювати це питання.