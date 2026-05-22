Родные Степана Гиги опубликовали заявление на странице в инстаграме. Они подчеркнули, что теперь имя народного артиста навсегда запечатлелось среди тех, кто творил современную эпоху.

К слову Самый тяжелый период в жизни, – дочь Степана Гиги рассказала, как переживает потерю отца

Степана Гигу посмертно наградили Всеукраинской премией "Лицо Независимости". Торжественная церемония состоялась 12 мая во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Народного артиста отдельно почтили во время мероприятия. У Львовской ОВА сообщили, что награду передали жене исполнителя – Светлане Дуде.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Для нашей семьи эта награда является особой честью и светлой памятью о человеке, который жил сценой, творил для людей и оставил после себя неоценимое наследие,

– поделились близкие Степана Гиги.

Родные артиста подчеркнули, что голос Степана Гиги объединял миллионы украинцев. Память о нем навсегда останется в песнях.

Как чтят память Степана Гиги?

28 марта во Дворце спорта прошел концерт памяти Степана Гиги. Среди приглашенных артистов было множество украинских звезд, которые перепевали легендарные хиты артиста.

Также после смерти Степана Гиги создали петицию о предоставлении певцу звания Героя Украины. В марте 2026 года она набрала 25 тысяч голосов.

Владимир Зеленский отреагировал и напомнил, что звание Героя Украины – это высшая степень отличия, что присваивают за выдающиеся поступки или достижения. Президент обратился к премьер-министру Свириденко с просьбой проработать этот вопрос.