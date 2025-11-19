Стан важкий: Степана Гігу терміново прооперували

Український співак Степан Гіга потрапив до лікарні. Йому провели термінову операцію.

Команда артиста повідомила в якому він зараз стані. Пише 24 Канал з посиланням на офіційну інстаграм-сторінку Степана Гіги.

Співаку провели термінове оперативне втручання у зв'язку з хворобою. Водночас діагноз наразі не називають.

Наразі його стан важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу, але потребує часу для відновлення та реабілітації,

– йдеться в публікації.

Найближчі заплановані концерти Степана Гіги скасували.

Зауважимо, що 29 листопада в Палаці спорту в Києві він мав провести великий концерт у рамках всеукраїнського ювілейного туру, як зазначають на сайті Concert.ua.

Просимо вибачення за незручності та дякуємо за ваше розуміння й підтримку у цей непростий момент,

– написала команда Степана Гіги.