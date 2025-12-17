Роблять піар на горі родини, – відомий артист "пройшовся" по зірках, які не попрощалися з Гігою
- Ярослав Борута засудив зірок, які не з'явилися на прощання зі Степаном Гігою, але використовують його смерть для піару.
- Прощання зі Степаном Гігою відбулося у Львові.
Український композитор Ярослав Борута опублікував емоційний допис про лицемірство в українському шоубізнесі. Народний артист засудив зірок, які не приїхали на прощання зі Степаном Гігою, але "піаряться" на його смерті.
Ярослав Борута поділився думками на своїй сторінці у фейсбуці, передає 24 Канал. Після смерті та прощання зі Степаном Гігою він не зміг змовчати про поведінку колег, що його обурила.
До слова Який вигляд Степан Гіга мав у молодості: рідкісні кадри з минулого
Композитор пригадав, що не всі творчі друзі приїхали на похорон Степана Гіги – у кожного на це були свої причини. Однак деякі зі знаменитостей оминули увагою прощання артиста, але не пропустили можливості зробити дописи у соціальних мережах.
Все пройшло б непомітно, якби якраз ті, хто не приїхав до Львова, не почали зі Степаном викладати давні фото і під ними виписувати всякі нісенітниці та робити собі піар на горі його родини. Особливо це стосується столичних "звьозд", хоча серед них я не пригадаю жодного, хто б був корінним киянином,
– написав Ярослав Борута.
Народний артист України зізнався, що не може повірити в те, що всі артисти були настільки зайняті, що не знайшли можливості приїхати на прощання. Він привів у приклад Михайла Грицкана, який скасував свій концерт, щоб провести Маестро в останній шлях.
"При житті ви всі ігнорували Степана, ніколи його не запрошували у ваші "тусовки". Але він, не проживаючи в Києві, всіх вас разом взятих своєю мегапопулярністю поклав на лопатки. І ви ніяк не змогли з цим змиритися. Ота чорна заздрість закрила всім вам очі", – додав Ярослав Борута.
Композитор додав, що ті, хто не прийшов на прощання зі Степаном Гігою, не мають морального права називати себе друзями артиста чи писати будь-що в мережі.
Додамо, Ярослав Борута на прощанні зі Степаном Гігою зі щемом висловився про артиста, пише "Новини.LIVE". Він також розповів про містичний момент на концерті, що відбувся у день його смерті.
Яким було прощання зі Степаном Гігою?
- 14 грудня у Львові відбулась панахида за народним артистом України. Зі Степаном Гігою прощалися у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
- Уже наступного дня за Степаном Гігою відбулась заупокійна служба. Музиканта заносили до храму під звуки трембіти. Згодом для артиста пролунали останні оплески. Також на площі Ринок відбулося загальноміське прощання, де трубач виконав пісню "Яворина".
- Степана Гігу в останню путь провели Гриць Драпак, Анатолій Фіглюк, Ярослав Борута, Степан Галябарда та Вася Харізма.