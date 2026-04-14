Український гурт, який плутали з іноземним: де зараз зірки 2000-х Stereoliza

На початку 2000-х гурт Stereoliza став справжнім відкриттям української сцени. Їхній хіт "X.Y.Z." швидко став популярним не лише в Україні, а й за кордоном, а сам колектив часто плутали з іноземним.

Втім, після стрімкого злету популярність гурту поступово згасла – особливо після переїзду до США. Що відомо про Stereoliza, їхній шлях до успіху та де вони зараз – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Stereoliza – це дует київської вокалістки Катерини Шалаєвої та аранжувальника Олексія Гінчева. Хоча Катерина навчалася в Інституті міжнародних відносин і могла працювати за фахом, вона вирішила присвятити себе музиці.

Спочатку гурт випускав російськомовні пісні, але дебютний альбом "Побег" не став популярним. Ситуація змінилася, коли музиканти почали експериментувати зі звучанням і перейшли на англійську. Справжній прорив стався у 2005 році з піснею "X.Y.Z." – саме вона зробила гурт відомим.

Виступ Stereoliza у 2007 році в Києві: дивіться відео онлайн

Цей трек слухали не лише в Україні, а й за кордоном – зокрема в Польщі. Ба більше, пісня потрапила у міжнародні проєкти: прозвучала у фільмі Forever Strong і також її можна було почути у проєктах Warner Bros.

На хвилі успіху Stereoliza виступали на великих майданчиках і навіть розігрівали американський гурт Black Eyed Peas. У 2006 році вони випустили альбом X-amine Your Zippa.

Паралельно Катерина Шалаєва стала телеведучою – вона вела ранкове шоу Guten Morgen на каналі М1, поєднуючи медійну кар'єру з музикою.

Катерина Шалаєва / Фото з її інстаграму

Однак згодом лейбл Ukrainian Records розірвав контракт з гуртом, і у 2008 році дует вирішив переїхати до США, щоб продовжити кар'єру там.

Де зараз Stereoliza?

Після переїзду Stereoliza не припинили займатися музикою, але повторити колишній успіх їм не вдалося. Нові пісні виходили, однак уже не мали такого розголосу, як у 2000-х.

Один з останніх релізів – трек Come Around (feat. Matik), який вийшов у квітні 2024 року.

Відомо, що Катерина Шалаєва нині проживає у США. У 2017 році вона стала мамою – у співачки народилася донька Олександра.

Катерина Шалаєва з донькою / Фото з фейсбуку співачки



Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну артистка публічно підтримала українців і долучилася до волонтерської діяльності.

Катерина Шалаєва підтримала Україну під час великої війни / Скриншот з її інстсграму



Зокрема, вона співпрацювала з українським консульством у США, допомагаючи організовувати гуманітарну допомогу для дітей і лікарень. Наразі Катерина продовжує жити за океаном.