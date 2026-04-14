Впрочем, после стремительного взлета популярность группы постепенно угасла – особенно после переезда в США. Что известно о Stereoliza, их путь к успеху и где они сейчас – смотрите далее в материале 24 Канала.

Stereoliza – это дуэт киевской вокалистки Екатерины Шалаевой и аранжировщика Алексея Гинчева. Хотя Екатерина училась в Институте международных отношений и могла работать по специальности, она решила посвятить себя музыке.

Сначала группа выпускала русскоязычные песни, но дебютный альбом "Побег" не стал популярным. Ситуация изменилась, когда музыканты начали экспериментировать со звучанием и перешли на английский. Настоящий прорыв произошел в 2005 году с песней "X.Y.Z." – именно она сделала группу известной.

Выступление Stereoliza в 2007 году в Киеве: смотрите видео онлайн

Этот трек слушали не только в Украине, но и за рубежом – в частности в Польше. Более того, песня попала в международные проекты: прозвучала в фильме Forever Strong и также ее можно было услышать в проектах Warner Bros.

На волне успеха Stereoliza выступали на больших площадках и даже разогревали американскую группу Black Eyed Peas. В 2006 году они выпустили альбом X-amine Your Zippa.

Параллельно Екатерина Шалаева стала телеведущей – она вела утреннее шоу Guten Morgen на канале М1, совмещая медийную карьеру с музыкой.

Екатерина Шалаева / Фото из ее инстаграма

Однако впоследствии лейбл Ukrainian Records разорвал контракт с группой, и в 2008 году дуэт решил переехать в США, чтобы продолжить карьеру там.

Где сейчас Stereoliza?

После переезда Stereoliza не прекратили заниматься музыкой, но повторить былой успех им не удалось. Новые песни выходили, однако уже не имели такой огласки, как в 2000-х.

Один из последних релизов – трек Come Around (feat. Matik), который вышел в апреле 2024 года.

Известно, что Екатерина Шалаева сейчас проживает в США. В 2017 году она стала мамой – у певицы родилась дочь Александра.

Екатерина Шалаева с дочерью / Фото из фейсбука певицы



После начала полномасштабного вторжения России в Украину артистка публично поддержала украинцев и присоединилась к волонтерской деятельности.

Екатерина Шалаева поддержала Украину во время большой войны / Скриншот из ее инстсграма



В частности, она сотрудничала с украинским консульством в США, помогая организовывать гуманитарную помощь для детей и больниц. Сейчас Екатерина продолжает жить за океаном.