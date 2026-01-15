Скоріше подачка, – Світлана Білоножко поскаржилася на розмір своєї пенсії

Народна артистка України Світлана Білоножко висловилася про свою пенсію. Вона зізналась, що сума невелика.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA, передає 24 Канал.

Ви знаєте, моя пенсія сьогодні настільки мала, що навіть трохи соромно говорити. Не хочу про це. Так, я народна артистка, але надбавка за це – символічна, майже копійки. Це навіть не пенсія, а скоріше подачка, важко назвати інакше,

– розповіла Світлана Білоножко.

Співачка поділилась, що намагається влаштувати своє життя так, щоб грошей вистачало на все необхідне, проте додала, що "мед по руках не тече".

Шукаємо додаткові можливості: здаємо помешкання, це дає змогу жити спокійніше,

– зазначила вона.

Білоножко також розповіла, що більшість концертів, які вона дає, благодійні. Кошти збирають на допомогу військовим.

А якщо трапляються концерти, куди запрошують за гонорар, завжди домовляюся, щоб частину коштів переказати на підтримку ЗСУ. Це для мене обов'язково. Бо тил теж фронт, ми не можемо сидіти склавши руки. Воїнам потрібна підтримка, їм потрібен настрій,

– наголосила народна артистка України.

Співачка зазначила, що військові часто просять заспівати щось легке і веселе або пісні про кохання, щоб "хоч трохи відволіктись від суворих буднів війни".

