Вдова Віталія Білоножка розповіла, чи приносять родині гроші його пісні
25 травня, 23:17
Вдова Віталія Білоножка розповіла, чи приносять родині гроші його пісні

Марія Примич

Народна й заслужена артистка України Світлана Білоножко розповіла, чи приносять родині гроші пісні її покійного чоловіка. Віталій Білоножко залишився після себе багато чудових творів.

В інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона", Світлана Григорівна заявила, що родина не отримує дохід з композицій Віталія Васильовича.

У нас з правами тяжко. Не годиться ніяк. Нічого не співається, нічого не відходить, нічого не реєструється. Поки ні. Можливо, колись, якщо будуть порядки, 
– сказала Світлана Білоножко.

Народна артистка України поділилась, що зараз реєструє всі свої пісні, тож отримує роялті. 

І свої, і Віталія – я всі зараз зареєструвала. Надходять роялті, але не в тому обсязі, який мав би бути. Тому що, мабуть, вони не скрізь фіксуються. А це все – авторське право. Це повинно працювати. Поки так. Я надіюсь, що все буде правильно, 
– додала співачка.

Коли й від чого помер Віталій Білоножко?

  • Нагадаємо, що Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року у лікарні. У нього зупинилося серце.
  • Згодом дружина співака розповіла, що він хворів на цукровий діабет. Білоножка госпіталізували, бо йому стало погано.
  • З народним артистом України попрощалися 12 січня в Національній філармонії України, а поховали чоловіка на Байковому кладовищі.

