Лобода слідом за Потапом заявила, що зустрічалась з Залужним: співачку висміяли в мережі
- Світлана Лобода заявила, що зустрічалась з Валерієм Залужним, коли він був головнокомандувачем ЗСУ.
- Лобода обговорювала з Залужним виступи для військових і візити на передову в Херсонську область.
Співачка Світлана Лобода заявила, що спілкувалась з Валерієм Залужним у 2023 році. Раніше подібним вихвалявся репер Потап в інтерв'ю російському пропагандисту.
Світлана Лобода стверджує, що мала зустріч з Валерієм Залужним, коли він був головнокомандувачем ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю артистки "Фокусу".
До слова Потап дав інтерв'ю російському журналісту та пропагандисту Дудю
Світлана Лобода заявила, що спілкувалась з Залужним два роки тому, коли поверталась з-за кордону. Співачка нібито обговорювала з ним свої поїздки до захисників.
У 23-му році, щоразу повертаючись в Україну, я намагалася, за можливості, виступати для військових, окремо їздила на передову, в Херсонську область, підтримати хлопців і співати для них. Із Залужним обговорювали куди ще варто поїхати, з його дозволу і згоди. Це була головна тема нашої розмови, більше не бачилися,
– сказала Лобода.
Раніше таким хвалився Потап
В інтерв'ю росіянину Дудю Потап розповідав, що мав "батьківську розмову" з Валерієм Залужним. Це сталось восени 2022 року, коли артист ненадовго приїхав до України.
"Були різні теми... А потім відбувся такий батьківський діалог. Він так по-батьківськи підійшов, потис мені руку і сказав: "Допомагайте фронту. Ваша задача – допомагати фронту всім, чим можете". Я роблю це через професію. Я можу так. Я вмію заробляти ці гроші так. Я вмію заробляти за кордоном. Я це роблю. І продовжуватиму це робити", – казав Потап.
У телеграм-каналі "Що ти знаєш про Бобула?" іронічно висловилися про ці заяви артистів.
Скоро українські анекдоти починатимуться фразою "Зустрілися якось у центрі Києва Потап, Лобода і Залужний…"
– пожартувала авторка каналу.
Користувачі теж висміяли Лободу й Потапа та згадали ще одного втікача.
- "Аманда, Лінда і Роуз";
- "Хлопці на передовій звісно ж тримаються тільки завдяки пісням Свєти "Постой мужчина" і "Мишка гадкий мальчишка" в живому виконанні";
- "Скоро і Винник підтягнеться. Скаже, що сам Залужний його вивозив з України: він у багажнику, Яма на задньому сидінні, бо у них було спецзавдання. Втягують Залужного у багнюку".