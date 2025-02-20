Світлана Лобода стверджує, що мала зустріч з Валерієм Залужним, коли він був головнокомандувачем ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю артистки "Фокусу".

До слова Потап дав інтерв'ю російському журналісту та пропагандисту Дудю

Світлана Лобода заявила, що спілкувалась з Залужним два роки тому, коли поверталась з-за кордону. Співачка нібито обговорювала з ним свої поїздки до захисників.

У 23-му році, щоразу повертаючись в Україну, я намагалася, за можливості, виступати для військових, окремо їздила на передову, в Херсонську область, підтримати хлопців і співати для них. Із Залужним обговорювали куди ще варто поїхати, з його дозволу і згоди. Це була головна тема нашої розмови, більше не бачилися,

– сказала Лобода.

Раніше таким хвалився Потап

В інтерв'ю росіянину Дудю Потап розповідав, що мав "батьківську розмову" з Валерієм Залужним. Це сталось восени 2022 року, коли артист ненадовго приїхав до України.

"Були різні теми... А потім відбувся такий батьківський діалог. Він так по-батьківськи підійшов, потис мені руку і сказав: "Допомагайте фронту. Ваша задача – допомагати фронту всім, чим можете". Я роблю це через професію. Я можу так. Я вмію заробляти ці гроші так. Я вмію заробляти за кордоном. Я це роблю. І продовжуватиму це робити", – казав Потап.

У телеграм-каналі "Що ти знаєш про Бобула?" іронічно висловилися про ці заяви артистів.

Скоро українські анекдоти починатимуться фразою "Зустрілися якось у центрі Києва Потап, Лобода і Залужний…"

– пожартувала авторка каналу.

Користувачі теж висміяли Лободу й Потапа та згадали ще одного втікача.