Светлана Лобода утверждает, что встречалась с Валерием Залужным, когда он был главнокомандующим ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью артистки "Фокусу".

К слову Потап дал интервью российскому журналисту и пропагандисту Дудю

Светлана Лобода заявила, что общалась с Залужным два года назад, когда возвращалась из-за границы. Певица якобы обсуждала с ним свои поездки к защитникам.

В 23-м году, каждый раз возвращаясь в Украину, я пыталась, по возможности, выступать для военных, отдельно ездила на передовую, в Херсонскую область, поддержать ребят и петь для них. С Залужным обсуждали куда еще стоит поехать, с его разрешения и согласия. Это была главная тема нашего разговора, больше не виделись,

– сказала Лобода.

Ранее таким хвастался Потап

В интервью россиянину Дудю Потап рассказывал, что имел "родительский разговор" с Валерием Залужным. Это произошло осенью 2022 года, когда артист ненадолго приехал в Украину.

"Были разные темы... А потом состоялся такой отцовский диалог. Он так по-отечески подошел, пожал мне руку и сказал: "Помогайте фронту. Ваша задача – помогать фронту всем, чем можете". Я делаю это через профессию. Я могу так. Я умею зарабатывать эти деньги так. Я умею зарабатывать за границей. Я это делаю. И буду продолжать это делать", – говорил Потап.

В телеграм-канале "Что ты знаешь о Бобуле?" иронично высказались об этих заявлениях артистов.

Скоро украинские анекдоты будут начинаться фразой "Встретились как-то в центре Киева Потап, Лобода и Залужный..."

– пошутила автор канала.

Пользователи тоже высмеяли Лободу и Потапа и вспомнили еще одного беглеца.