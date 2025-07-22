Світлана Тарабарова відверто зізналася, чи планує знову піти на Євробачення

Українська співачка Світлана Тарабарова вже кілька років почесно перебуває на посаді музичної продюсерки Національного відбору Дитячого Євробачення. Артистка щиро поділилася думками щодо своєї можливої участі на міжнародному пісенному конкурсі.

Про це повідомляє Show24. Відомо, що Світлана вже брала участь у Національному відборі на Євробачення у 2016 році.

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Тоді артистка презентувала пісню "Ніколи знову". Співачка прагнула розповісти Європі про події, які відбувалися в Україні та показати те, що болить у кожного українця. Однак Тарабаровій не вистачило балів, щоб пройти у фінал Нацвідбору.

Світлана зізналася, що повернеться до конкурсу лише тоді, коли відчує внутрішню потребу донести до світу новий важливий меседж.

Щойно я відчую, що мені є, що зараз нове розповісти старому світові – одразу подам заявку,

– заявила артистка.

Світлана Тарабарова про Євробачення / Фото з інстаграму співачки

Повну версію розмови зі Світланою Тарабаровою – читайте далі в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Таким чином, поки що артистка не ухвалила остаточного рішення, однак не виключає своєї участі в майбутньому. Водночас шанувальники Світлани уважно стежать за її творчістю і щиро вірять, що голос артистки ще прозвучить на великій європейській сцені.

Нагадаємо, цьогорічний 69-й пісенний конкурс Євробачення завершився перемогою австрійського співака JJ. Тоді як гурт Ziferblat, який представляв Україну, посів 9 місце.