У Римі скасували виступ російської балерини Захарової, яка є прихильницею Путіна
- Світлану Захарову виключили з гала-концерту Les Etoiles в Римі.
- Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні назвав виключення Захарової "русофобією".
Російську балерину Світлану Захарову виключили з танцювального гала-концерту Les Etoiles, що запланований на 20-21 березня у Римі. Прима-балерита московского Большого театра є прихильницею Володимира Путіна.
Про це повідомляє Reuters.
Організатори гала-концерту прийняли рішення скасувати виступ Світлани Захарової, адже отримали "інституційні повідомлення, які підкреслили символічну відповідальність культурних установ у нинішньому контексті.
Вони заявили, що існує ризик того, що подію "неправильно зрозуміють або використають в корисливих цілях", попри їхню надію налагодити зв'язки через мистецтво.
Виключення Захарової відбулось після рішення Венеціанської бієнале знову відкрити свій російський павільйон, який був закритий з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні розкритикував виключення Захарової з гала-концерту Les Etoiles, назвавши це "русофобією".
Ми повинні докласти зусиль, щоб припинити цю війну. Виключення російських танцюристів, художників чи спортсменів не вирішує конфлікт, а лише ускладнює його,
– сказав він.
Зазначимо, що італійські організатори заходів кілька разів намагалися запросити російських артистів, але щоразу зіштовхувалися з критикою. Минулого року влада скасувала концерт класичної музики в палаці поблизу Неаполя через заплановану участь російського диригента Валерія Гергієва.
Хто така Світлана Захарова?
Світлана Захарова родом з Луцька. Закінчила Київське хореографічне училище.
У 1996 році балерину прийняли в трупу Марііїнського театру, а через рік вона стала солісткою. У 2003 році Захарова перейшла до московського Большого театра.
Балерина була депутаткою від партії "Єдина Росія".
У січні Захарову відсторонили від участі у фестивалі мистецтв у Флоренції після заперечень з боку українського посольства.