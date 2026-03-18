Російську балерину Світлану Захарову виключили з танцювального гала-концерту Les Etoiles, що запланований на 20-21 березня у Римі. Прима-балерита московского Большого театра є прихильницею Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Організатори гала-концерту прийняли рішення скасувати виступ Світлани Захарової, адже отримали "інституційні повідомлення, які підкреслили символічну відповідальність культурних установ у нинішньому контексті.

Вони заявили, що існує ризик того, що подію "неправильно зрозуміють або використають в корисливих цілях", попри їхню надію налагодити зв'язки через мистецтво.

Виключення Захарової відбулось після рішення Венеціанської бієнале знову відкрити свій російський павільйон, який був закритий з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні розкритикував виключення Захарової з гала-концерту Les Etoiles, назвавши це "русофобією".

Ми повинні докласти зусиль, щоб припинити цю війну. Виключення російських танцюристів, художників чи спортсменів не вирішує конфлікт, а лише ускладнює його,

– сказав він.

Зазначимо, що італійські організатори заходів кілька разів намагалися запросити російських артистів, але щоразу зіштовхувалися з критикою. Минулого року влада скасувала концерт класичної музики в палаці поблизу Неаполя через заплановану участь російського диригента Валерія Гергієва.

Хто така Світлана Захарова?