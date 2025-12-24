Легенди музики, моди та кіно: хто зі знакових світових зірок помер у 2025 році

2025 рік добігає кінця – він був насиченим на різні події, як позитивні, так і негативні. Упродовж останніх 12 місяців сталося чимало гучних та болісних втрат для світової культури. З життя пішли голоси, обличчя та імена, які десятиліттями формували музику, кіно, моду та шоубізнес.

У добірці 24 Каналу – найгучніші втрати 2025 року серед світових знаменитостей. Вони були не просто зірками, а символами своїх епох. Їхні ролі та творчість змінювали уявлення про кіно, а пісні ставали саундтреками поколінь.

Аліса та Еллен Кесслер

Німецькі близнючки-артистки пішли з життя 17 листопада у віці 89 років. Вони були особливо популярними у 1960-х роках, а в 1959 представляли Західну Німеччину на Євробаченні. Жінки вирішили скоїти асистований суїцид (його здійснюють за присутністю лікаря; у Німеччині це дозволено з 2019 року).



Втрати року / Фото Getty Images

Елізабет Франц

Американська акторка була зіркою культового серіалу "Дівчата Гілмор". Останніми роками вона боролася з онкологією. 4 листопада Елізабет Франц пішла з життя у своєму будинку. За словами чоловіка акторки, головною причиною смерті могла стати реакція на пігулки, які вона вживала для лікування.



Втрати року / Кадр з серіалу

Даян Ледд

Даян Ледд тричі була номінована на Оскар і найбільше запам'яталася як зірка фільму "Дикі серцем". Вона померла у віці 89 років, провівши останні дні вдома в Каліфорнії. Достеменно невідомо, що стало причиною смерті.



Втрати року / Фото Getty Images

Джун Локхарт

23 жовтня пішла з життя Джун Локхарт – американська ведуча, акторка та зірка фільмів "Лессі" й "Загублені у космосі". Ще у червні вона відзначила своє 100-річчя. Кар'єра Джун Локхарт тривала майже 90 років. За це вона здобула 2 зірки на Голлівудській алеї слави: одну за успіхи в кіно, другу – за телебачення.



Втрати року / Фото Getty Images

Саманта Еггар

Акторка здобула славу після зйомок у фільмах "Колекціонер та Доктор Дуліттл". Їй було 86 років, останнім часом зірка боролася з хворобою. 15 жовтня Саманта Еггар відійшла у вічність, тихо й спокійно у колі сім'ї.



Втрати року / Фото з фейсбуку акторки

Даян Кітон

Це легендарна акторка, продюсерка та режисерка. Багаторазова номінантка на Оскар і переможниця премії за роль у фільмі "Енні Голл". Даян Кітон показала себе як універсальна актриса, а в останні роки життя видала кілька книжок і займалась фотографією.



Втрати року / Фото Getty Images

Клаудія Кардинале

Італійська акторка померла у віці 87 років. За роки кар'єри вона знялася у фільмах культових італійських режисерів: Федеріко Фелліні, Лукіно Вісконті, Серджо Леоне та інших. Найбільшу популярність їй принесли стрічки "Одного разу на Дикому Заході" і "Рожева пантера".



Втрати року / Кадр з фільму

Роберт Редфорд

16 вересня відійшов у вічність Роберт Редфорд – актор та оскароносний режисер. Йому було 89 років. Актор пішов з життя у своєму домі у горах Юти, а поряд було його найближче оточення.



Втрати року / Фото Getty Images

Герцогиня Кентська

Герцогиня Кентська Кетрін була найстаршою членкинею британської королівської сім'ї. Це дружина принца Едварда, двоюрідного брата Єлизавети II. Герцогиня активно займалася благодійністю: підтримувала музичні організації й навіть викладала музику у початковій школі.



Втрати року / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Джорджо Армані

Легендарний італійський дизайнер пішов з життя 4 вересня у віці 91 року. Причиною смерті стала легенева інфекція, з якою Джорджо Армані боровся в останні роки життя. Він потрапив до лікарні й проходив лікування. Востаннє модельєр виходив на публіку у травні, коли відкрив виставку з нагоди 20-річчя Armani Privé.



Втрати року / Фото Getty Images

Теренс Стемп

Британський актор був відомий завдяки ролям у фільмах "Супермен", "Завжди кажи "Так", "Дім дивних дітей міс Сапсан" та багатьох інших. Він пішов з життя у 87 років 17 серпня. Теренс Стемп залишив по собі велику творчу спадщину.



Втрати року / Фото Getty Images

Оззі Осборн

Легендарний музикант, лідер гурту Black Sabbath, хрещений батько хеві-металу помер у віці 76 років 22 липня. У 2020 році Оззі Осборну діагностували хворобу Паркінсона, яку спричинили травми шиї й спини. Останні роки він майже не з'являвся на публіці.

Буквально за кілька тижнів до смерті Оззі Осборн виступив з прощальним концертом на фестивалі Back To The Beginning у Бірмінгемі. За роки кар'єри музиканта двічі ввели до Зали слави музики Великої Британії та США, а його вклад у рок-музику – неоціненний.



Втрати року / Фото з інстаграму зірки

Галк Гоган

Галк Гоган – легенда реслінгу, 12-разовий чемпіон світу у важкій вазі та американський актор. Він помер у 71 рік через зупинку серця. Подейкували, що знаменитість перебував у комі, хоч дружина стверджувала, що він відновлюється після операцій. Завдяки Галку Гогану реслінг з професійного виду спорту став розважальним.



Втрати року / Фото з інстаграму зірки

Конні Френсіс

Завдяки тіктоку пісня Pretty Little Baby цьогоріч отримала друге життя. Але мало хто знає, що його авторкою є Конні Френсіс – американська співачка, яка здобула популярність у 1950-1960-х роках. Артистка пішла з життя 16 липня, їй було 88 років.



Втрати року / Фото з фейсбуку зірки

Вел Кілмер

Американського актора Вела Кілмера найбільше знають завдяки головній ролі у фільмі "Бетмен назавжди", також він зіграв Джима Моррисона у фільмі "Дорз". Загалом за роки життя Вел Кілмер знявся у понад 80 стрічках.

У 2014 році в актора діагностували рак горла, однак йому вдалося одужати. Та через три роки хвороба повернулась. 1 квітня Вел Кілмер помер.



Втрати року / Фото Getty Images

Памела Бах

Американська акторка та колишня дружина Девіда Гассельгоффа скоїла самогубство у віці 62 роки. Лікарі прибули у будинок Памели Бах 5 березня та констатували вогнепальне поранення в голову. Зірка відома фільмами "Бійцівська рибка" й серіалом "Рятувальники Малібу".



Втрати року / Фото Getty Images

Джин Хекмен та Бетсі Аракава

Актор та його дружина-піаністка померли у власному будинку в Санта-Фе. Про це стало відомо 27 лютого, коли виявили їхні тіла. За даними судово-медичної експертизи, Джин Гекмен помер через серцево-судинні захворювання, а його дружина пішла з життя на тиждень раніше. Причиною став хантавірус.



Втрати року / Фото Getty Images

Мішель Трахтенберг

Американська акторка з українським корінням померла у 39 років. Вона відома ролями у стрічках "Євротур" і "Баффі – винищувачка вампірів". Її тіло виявили 26 лютого у житловому комплексі в Нью-Йорку. Перед смертю Мішель Трахтенберг перенесла операцію з пересадки печінки.

Щодо причин були різні версії: у мережі обговорювали тривожні дописи акторки, її схуднення та ймовірні залежності. Та офіційна причина смерті встановлена – Мішель пішла з життя природно через ускладнення, спричинені діабетом.



Втрати року / Фото з інстаграму зірки

Девід Лінч

Культовий американський режисер, автор "Твін Піксу" та "Синього оксамита", помер у віці 78 років 16 січня. Улітку минулого року він вперше розповів, що хворіє на емфізему – хронічну хворобу, що ускладнює дихання. Її спричинила погана звичка Девіда Лінча – він багато курив.

Сюрреалізм, похмура атмосфера – впізнаваний і неповторний стиль режисера зробив великий вклад у кіноіндустрію. До слова, у 2022 році Девід Лінч підтримав Україну.



Втрати року / Фото з фейсбуку зірки