Святослав Вакарчук відвідав Харків і виступив для бійців "Хартії"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав Харків. Також музикант виступив для військових.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Вакарчука. Він показав фото з незламного міста.
Харків красивий і сонячний у будь-яку погоду. Бо це про сутність міста. І близькість до фронту ще більше підкреслює ці відчуття,
– зазначив Святослав Вакарчук.
Також лідер гурту "Океан Ельзи" виступив для військовослужбовців корпусу "Хартія". Вакарчук розповів, що знає їх ще з тих часів, коли підрозділ тільки створювався.
За цей час вони виросли в досвіді й у розмірі та залишилися такими ж сильними й відповідальними – і це відчувається на фронті. "Хартія" воює на Донеччині та на Куп'янсько-Лиманському напрямку, надійно тримаючи свої позиції. Для мене велика честь бути вашим другом!,
– поділився музикант.
Святослав Вакарчук виступив для "Хартії" / фото з інстаграму музиканта
Святослав Вакарчук заспівав "На небі" для "Хартії" / відео з інстаграму "Океану Ельзи"
Корпус "Хартія" подякував Святославу Вакарчуку на своїй сторінці в інстаграмі.
Ми раді мати справжнього друга підрозділу, ладного завше допомогти й надихнути!,
– поділились у "Хартії".
Тіна Кароль і Сергій Жадан відвідали Слов'янськ
Нагадаємо, нещодавно Сергій Жадан і Тіна Кароль побували у Слов'янську. Зірки зустрілися з бійцями 18-ї Слов'янської бригади НГУ, яка входить до корпусу "Хартія".
Жадан і Кароль познайомились з командиром бригади, полковником, Героєм України Геннадієм Куцим. Військовий поділився з ними власними думками про ситуацію на фронті й в тилу, про зміни в психології бійців і про місто.
Письменник і співачка передали хорунжій службі близько сотні книжок, які отримали від українських видавців в рамках ініціативи "Бібліотека хартійця".