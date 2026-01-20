Святослав Вакарчук відвідав Харків і виступив для бійців "Хартії"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав Харків. Також музикант виступив для військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Вакарчука. Він показав фото з незламного міста.

Дивіться також Український дух на легендарному вокзалі: Вакарчук заспівав "Нова радість стала" у Лондоні

Харків красивий і сонячний у будь-яку погоду. Бо це про сутність міста. І близькість до фронту ще більше підкреслює ці відчуття,

– зазначив Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук у Харкові / Фото з інстаграму музиканта

Також лідер гурту "Океан Ельзи" виступив для військовослужбовців корпусу "Хартія". Вакарчук розповів, що знає їх ще з тих часів, коли підрозділ тільки створювався.

За цей час вони виросли в досвіді й у розмірі та залишилися такими ж сильними й відповідальними – і це відчувається на фронті. "Хартія" воює на Донеччині та на Куп'янсько-Лиманському напрямку, надійно тримаючи свої позиції. Для мене велика честь бути вашим другом!,

– поділився музикант.

Святослав Вакарчук виступив для "Хартії" / фото з інстаграму музиканта

Святослав Вакарчук заспівав "На небі" для "Хартії" / відео з інстаграму "Океану Ельзи"

Корпус "Хартія" подякував Святославу Вакарчуку на своїй сторінці в інстаграмі.

Ми раді мати справжнього друга підрозділу, ладного завше допомогти й надихнути!,

– поділились у "Хартії".

Тіна Кароль і Сергій Жадан відвідали Слов'янськ