У нас з'явиться саундтрек пам'яті, – Святослав Вакарчук про роль музики у меморіалізації війни

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук висловив власну думку про роль музики у меморіалізації війни. Йдеться про процес збереження спогадів про події або людей.

Вакарчук підкреслив – історія мистецтва показує, що найвидатніші твори створюються після війни, а не під час. Цими думками музикант поділився в інтерв'ю Ukraїner Q, передає 24 Канал.

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Коли, власне, сублімується вся ця енергія, нарешті люди починають щиро плакати та сміятися по-справжньому, до кінця, аж до шлунку. Тоді, мені здається, з'являться твори й кіно, й музики, й словесні, які можуть стати шедеврами світового мистецтва,

– висловився Святослав Вакарчук.

На думку лідера гурту "Океан Ельзи", деякі твори мистецтва, створені під час війни, також будуть мати певний успіх. Однак чекає на те, що "справжнє творче відчуття того, що було" почнеться після її завершення.

Так було після Першої світової війни, так було після Другої світової війни. Вибухи у мистецтві відбувалися саме так. Коли в тебе ще є цей біль, але тебе вже відпустило. Зараз ми слухаємо саундтрек війни, а коли вона закінчиться, у нас з'явиться саундтрек пам'яті,

– пояснив музикант.

Вакарчук додав, що деякі пісні, створені під час війни, людям буде боляче слухати, коли вона закінчиться. Водночас зауважив, що з'являться інші композиції, які будуть нагадувати про складний період для країни.

Інтерв'ю зі Святославом Вакарчуком: дивіться відео онлайн

Гурт "Океан Ельзи" оголосив другий концерт у Львові

Нагадаємо, що наприкінці січня гурт "Океан Ельзи" анонсував великий концерт у Львові, який відбудеться на території !FESTrepublic 27 червня. Вчора музиканти анонсували другий концерт у рідному місті 28 червня, адже на перший квитків майже не залишилося, повідомив Святослав Вакарчук.

"Вдячні за вашу підтримку та оголошуємо другий концерт у Львові, нашому рідному місті! Там, де все починалося, де кожна нота звучить особливо, а спільні емоції стають незабутніми", – написали в інстаграмі гурту.