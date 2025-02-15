Вакарчук подчеркнул – история искусства показывает, что самые выдающиеся произведения создаются после войны, а не во время. Этими мыслями музыкант поделился в интервью Ukraїner Q, передает 24 Канал.

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Когда, собственно, сублимируется вся эта энергия, наконец люди начинают искренне плакать и смеяться по-настоящему, до конца, вплоть до желудка. Тогда, мне кажется, появятся произведения и кино, и музыки, и словесные, которые могут стать шедеврами мирового искусства,

– высказался Святослав Вакарчук.

По мнению лидера группы "Океан Эльзы", некоторые произведения искусства, созданные во время войны, также будут иметь определенный успех. Однако ждет того, что "настоящее творческое ощущение того, что было" начнется после ее завершения.

Так было после Первой мировой войны, так было после Второй мировой войны. Взрывы в искусстве происходили именно так. Когда у тебя еще есть эта боль, но тебя уже отпустило. Сейчас мы слушаем саундтрек войны, а когда она закончится, у нас появится саундтрек памяти,

– объяснил музыкант.

Вакарчук добавил, что некоторые песни, созданные во время войны, людям будет больно слушать, когда она закончится. В то же время заметил, что появятся другие композиции, которые будут напоминать о сложном периоде для страны.

Интервью со Святославом Вакарчуком: смотрите видео онлайн

Группа "Океан Эльзы" объявила второй концерт во Львове

Напомним, что в конце января группа "Океан Эльзы" анонсировала большой концерт во Львове, который состоится на территории !FESTrepublic 27 июня. Вчера музыканты анонсировали второй концерт в родном городе 28 июня, ведь на первый билетов почти не осталось, сообщил Святослав Вакарчук.

"Благодарны за вашу поддержку и объявляем второй концерт во Львове, нашем родном городе! Там, где все начиналось, где каждая нота звучит особенно, а совместные эмоции становятся незабываемыми", – написали в инстаграме группы.