Вакарчук виступив на електростанції, пошкодженій внаслідок російського обстрілу: щемливі кадри

Святослав Вакарчук виступив на електростанції, яка зазнала удару російської ракети.

Про це артист розповів на своїй сторінці в інстаграмі. За його словами, він приїхав підтримати енергетиків не лише словами, а й музикою.

Вони (наші енергетики, – 24 Канал) – справжні герої. Ризикуючи життям, під постійними обстрілами російських шахедів і ракет, роблять усе можливе, щоб у наших домівках були світло і тепло. Було особливо щемко співати в таких умовах. Разом ідемо вперед,

– написав артист.

Святослав Вакарчук показав кадри зі свого виступу.

Для довідки! ДТЕК – це найбільша приватна енергетична компанія в Україні. Вона виробляє електроенергію (на сонячних, вітрових і теплових станціях), видобуває газ і вугілля, постачає світло людям і має мережу зарядних станцій.

