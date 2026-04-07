Вакарчук виступив на електростанції, пошкодженій внаслідок російського обстрілу: щемливі кадри
- Святослав Вакарчук виступив на електростанції, яка зазнала удару російської ракети, щоб підтримати енергетиків.
- Раніше Сергій Жадан провів літературні читання для працівників ДТЕК, а хор виконав "Щедрик" на зруйнованій ТЕС.
Святослав Вакарчук виступив на електростанції, яка зазнала удару російської ракети.
Про це артист розповів на своїй сторінці в інстаграмі. За його словами, він приїхав підтримати енергетиків не лише словами, а й музикою.
Вони (наші енергетики, – 24 Канал) – справжні герої. Ризикуючи життям, під постійними обстрілами російських шахедів і ракет, роблять усе можливе, щоб у наших домівках були світло і тепло. Було особливо щемко співати в таких умовах. Разом ідемо вперед,
– написав артист.
Святослав Вакарчук показав кадри зі свого виступу.
Для довідки! ДТЕК – це найбільша приватна енергетична компанія в Україні. Вона виробляє електроенергію (на сонячних, вітрових і теплових станціях), видобуває газ і вугілля, постачає світло людям і має мережу зарядних станцій.
Хто ще з зірок виступав для ДТЕК?
- Сергій Жадан провів літературні читання для енергетиків поруч із 40-тонним трансформатором на одній із теплоелектростанцій, який був знищений під час російських атак. Про це писало видання РБК-Україна.
- Крім того, напередодні різдвяних свят на зруйнованій ТЕС хор виконав "Щедрик". Музиканти виступили у машинному залі станції, що також постраждала від ракетних ударів росіян.