Святослав Вакарчук вперше за довгий час показався на публіці з коханою

Лідер гурту "Океан Ельзи" майже не розкриває деталей щодо особистого життя. Та днями фани побачили його на публіці разом з коханою, Євгенією Яцутою.

Пара вийшла у світ, щоб відвідати концерт "Бумбоксу" на Atlas Festival 2025. Про це пише Show 24 з посиланням на відео у тіктоці, яке зняли відвідувачі фестивалю.

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Святослав Вакарчук та Євгенія Яцута стояли поряд. Співак обійняв кохану, а вона притулилась до його плеча. Зворушливий ролик став вірусним у мережі.

Святослав Вакарчук та Євгенія Яцута: відео

Зауважимо, "Бумбокс" виступив на Atlas Festival 18 липня на головній сцені. Як повідомив Андрій Хливнюк, це перший та єдиний концерт в Україні цього року. Щоправда, виступ музикантів перервала повітряна тривога.

Що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука?

Святослав Вакарчук близько 20 років був у стосунках з Лялею Фонарьовою. У 2021 році він оголосив про розлучення. Тоді з'явилися чутки про його нові стосунки.

У серпні 2021 року у Святослава Вакарчука народився первісток. У ЗМІ припустили, що мамою сина є продюсерка Radioactive Films Євгенія Яцута. Тоді пара ніяк не коментувала ці чутки.

У червні 2022 року на світ з'явилась донька співака, Соломія. Лише нещодавно Святослав Вакарчук показав фото своїх дітей. А також розповів, яку музику вони люблять слухати: старший син обожнює пісню "Океану Ельзи" – "911", а ще дитячий альбом Марії Бурмаки.