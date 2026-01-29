Померла Тамара Палашенко: де та коли відбудеться прощання з народною артисткою України

28 січня стало відомо, що з життя пішла народна артистка України Тамара Палашенко. Про це повідомили рідні знаменитості.

Тепер вони розкрили місце і дату прощання. Допис з інформацією вийшов на фейсбук-сторінці сина Тамари Палашенко Володимира Крижанівського.

Вас може зацікавити Квартира в елітному ЖК у Києві: як живе співачка Валерія Симулик, яка повернулась зі США

Прощання з акторкою розпочнеться 30 січня в Театр на Подолі у Києві об 11:00.

Що відомо про смерть Тамари Палашенко?