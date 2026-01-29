29 січня, 18:45
Померла Тамара Палашенко: де та коли відбудеться прощання з народною артисткою України
Основні тези
- Прощання з акторкою Тамарою Палашенко відбудеться 30 січня в Театрі на Подолі у Києві о 11:00.
- Тамара Палашенко померла у віці 71 року від важкої форми раку мозку, яка була неоперабельною та агресивною.
28 січня стало відомо, що з життя пішла народна артистка України Тамара Палашенко. Про це повідомили рідні знаменитості.
Тепер вони розкрили місце і дату прощання. Допис з інформацією вийшов на фейсбук-сторінці сина Тамари Палашенко Володимира Крижанівського.
Прощання з акторкою розпочнеться 30 січня в Театр на Подолі у Києві об 11:00.
Що відомо про смерть Тамари Палашенко?
- Акторка пішла з життя у віці 71 року. В останні місяці вона боролася з важкою формою раку мозку – пухлина була неоперабельною через розташування, надзвичайно агресивною та невиліковною.
- Хворобу виявили після смерті чоловіка Тамари Палашенко. За словами сина, ця втрата стала для акторки надзвичайно болісною – вона ніби втратила сенс життя, адже ніхто не міг замінити їй коханого.
- Родина використала все можливе: консультації у провідних нейрохірургів, курси променевої та хімієтерапії. Та, на жаль, лікування не дало результатів – стан Тамари Палашенко погіршувався з кожним днем.
- Попри тяжкий стан, у травні акторка вийшла на сцену востаннє. Навіть тоді, коли ноги вже почали відмовляти, вона зіграла свою фінальну роль у Театрі на Подолі.