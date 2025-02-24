"Я взагалі позитивна людина": співак-воїн Тамерлан відповів, чи планує складати заповіт
- Співак Тамерлан з перших днів повномасштабного вторгнення Росії захищає Україну, але не планує складати заповіт, вірячи, що все буде добре.
- Тамерлан і його дружина, Альона Омаргалієва, не обговорювали, що робити в разі його загибелі.
Співак Тамерлан (Юрій Толоконніков) з перших днів повномасштабного вторгнення Росії захищає Україну. У свіжому інтерв'ю у захисника запитали, чи збирається він складати заповіт, адже під час служби може статися непоправне.
Тамерлан також розповів, чи обговорював з дружиною, співачкою Альоною Омаргалієвою, що їй робити, якщо його не стане. Про це інформує 24 Канал з посиланням на інтерв'ю співака Славі Дьоміну.
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Тамерлан поділився, що не збирається складати заповіт, попри ризик для життя. Він вірить, що все буде добре.
Я взагалі позитивна людина. Тобто я завжди намагаюсь шукати світло, де дуже темно. Коли у нас, наприклад, немає ніякої надії, один шанс ми десь "порішаємо", і він буде вирішальним,
– каже Тамерлан.
Військовослужбовець зізнався, що боїться смерті. Однак зі своєю дружиною співак не проговорював, що їй робити, якщо він загине. За словами чоловіка, він не ділиться з нею подробицями навіть, коли кудись виїжджає.
Зазначимо! Тамерлан та Альона Омаргалієва одружилися у 2013 році. Подружжя виховує сина Тимура.
Інтерв'ю з Тамерланом: дивіться відео онлайн
Варто зазначити, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії проти України Тамерлан виступив до територіальної оборони. Військовослужбовець майже не ділиться подробицями своєї служби. Однак він розповів, що перебуває у війську "на добровільних засадах", наразі його оформляють.