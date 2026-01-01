Руслана Данилкіна і Павло Сімакін перемогли на "Танцях з зірками"
28 грудня глядачі насолодилися передноворічним благодійним спецвипуском "Танців з зірками". Розважальне шоу вийшло в ефір вперше за час повномасштабного вторгнення.
На паркет "Танців" вийшли 12 зіркових пар: у тандемі з професійними танцівниками виступали актори, співаки, телеведучі та блогери. Хто з них переміг – пише 24 Канал. А переможця оголосили у новорічну ніч.
Руслана Данилкіна перемогла на "Танцях з зірками"
Ветеранка Руслана Данілкіна та танцівник Павло Сімакін представили румбу на шоу "Танці з зірками" та отримали максимальні 40 балів від журі. Протягом цих днів українці голосували за фаворитів, а всі кошти йшли на прицільну евакуацію Superhumans Center.
Фінальна сума збору становить більше 1,6 мільйона гривень.
Руслана Данилкіна та Павло Сімакін на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн
Що відомо про благодійний спецефір "Танців з зірками"?
- Благодійний передноворічний ефір "Танців" відбувся 28 грудня.
- На головний паркет країни вийшли 12 зіркових пар, серед яких блогери, актори, ведучі та інші відомі люди.
- Серед суддів проєкту був Дмитро Дікусар, який зараз в ЗСУ, Дмитро Монатік, Наталія Могилевська та Катерина Кухар.
- Незмінним ведучим вкотре був Юрій Горбунов, а ось Тіна Кароль відмовилась від участі.